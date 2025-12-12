Meta Açıkladı: WhatsApp’tan Yılbaşına Özel Büyük Güncelleme: Sesli Mesaj Dönemi Değişiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyarlarca kişinin kullandığı WhatsApp, yeni yıla sayılı günler kala yılbaşına özel bir güncelleme paketi sundu. Açıklanan yeniliklerin, özellikle iletişim alışkanlıklarını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

CEVAPSIZ ARAMALARDA SESLİ NOT DÖNEMİ

WhatsApp’ın paylaştığı bilgilere göre, yeni özelliklerden biri cevapsız aramalar için geliştirildi. Aradığınız kişi telefonu açmazsa artık doğrudan sesli ya da görüntülü not bırakabiliyorsunuz. Karşı taraf, arama türüne göre bu kaydı daha sonra dinleyebiliyor ya da izleyebiliyor.

Uygulama yetkilileri, bu özellikle birlikte klasik sesli mesaj kullanımının geri planda kalabileceğini ifade ediyor.

KONUŞMAYI BÖLMEDEN TEPKİ VERME İMKANI

Sesli sohbetlere eklenen yeni ifadeler özelliği sayesinde, konuşma sırasında sohbeti bölmeden kısa tepkiler vermek mümkün hale geliyor. Kullanıcılar artık sesli sohbet sırasında “selam” ya da benzeri ifadeleri hızlıca iletebilecek.

Grup görüntülü aramalarında ise “öne çıkan konuşmacı” özelliği devreye giriyor. Bu özellik sayesinde konuşan kişi otomatik olarak ekranda ön plana çıkarılarak takip kolaylığı sağlanıyor.

META AI GÖRSEL ÖZELLİKLERİ GENİŞLETİLDİ

WhatsApp, Meta AI tarafında da önemli yenilikler sundu. Yapılan geliştirmelerle birlikte görsel oluşturma özelliği daha güçlü hale getirildi. Meta AI, Midjourney ve Flux tabanlı yeni görsel üretim modellerini WhatsApp’a entegre etti.

Kullanıcılar bu özellikleri özellikle yılbaşı mesajları, tebrikler ve durum paylaşımlarında daha net şekilde deneyimleyebilecek. Ayrıca Meta AI sayesinde fotoğraflar artık animasyonlu hale getirilerek kısa videolara dönüştürülebiliyor.

DOSYALARA ERİŞİM KOLAYLAŞIYOR

Masaüstü kullanıcıları için getirilen yeni medya sekmesi, tüm sohbetlerdeki belgeleri, bağlantıları ve görselleri tek bir alanda topluyor. WhatsApp, bu özellikle Mac, Windows ve web sürümlerinde dosya bulmanın çok daha pratik hale geldiğini belirtiyor.

Bunun yanı sıra bağlantı önizlemeleri de yenilendi. Uzun URL’ler sadeleştirilerek sohbet akışının bölünmesi önlendi ve mesajlaşma deneyimi daha akıcı hale getirildi.

DURUM VE KANALLARA YENİ ETKİLEŞİM ÖZELLİKLERİ

WhatsApp’ın son yenilikleri arasında Durum paylaşımlarına eklenen yeni çıkartmalar da yer alıyor. Müzik sözleri, yanıtlanabilir sorular ve dokunarak etkileşime geçilebilen çıkartmalarla kullanıcıların kendilerini daha özgür ifade etmesi amaçlanıyor.

Öte yandan Kanallar özelliğine eklenen “sorular” sayesinde kanal yöneticileri takipçileriyle gerçek zamanlı etkileşim kurabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi