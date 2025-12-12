Akdeniz İçin Korkutan Senaryo: 4 İl Tehlike Altında! 722 Yıllık Stres Biriken Bölgede 8’den Büyük Deprem Uyarısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Depremlerle ilgili endişeler sürerken, deprem uzmanlarının yanı sıra araştırmacıların açıklamaları da gündemdeki yerini koruyor. Bugüne kadar pek çok depremi önceden bildiğini öne süren 22 yıllık deprem araştırmacısı Timuçin Özat, Akdeniz ve Girit Adası’na yönelik dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Akdeniz’de 722 yıldır önemli bir sismik gerilme olduğunu iddia eden Özat, 2026-2029 yılları arasında Girit’in güney hattında 8,1–8,2 büyüklüğünde, Mercalli ölçeğine göre ise yer yer 9–10 şiddetinde bir deprem meydana gelebileceğini öne sürdü. Özat, bu büyüklükte bir depremin Akdeniz genelinde ciddi tsunami riskini beraberinde getirebileceğini vurguladı.

RİSK ALTINDAKİ BÖLGELER

Özat’ın açıklamalarına göre, olası bir Akdeniz depremi ve tsunamiden etkilenebilecek Türkiye kıyıları şöyle sıralanıyor:

Muğla: Datça, Fethiye, Marmaris, Milas, Bodrum, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Seydikemer

Antalya: Özellikle Finike, Kaş ve doğusunda Alanya

Aydın: Kuşadası, Didim, Söke

İzmir: Selçuk, Menderes, Seferihisar, Urla, Çeşme kıyıları

TSUNAMİ UYARISI

Özat, “Tsunami dalgalarının 15 ila 25 dakikada Türkiye kıyılarına ulaşabileceğini” ifade etti. Özat, dalga boyunun 2 ila 8 metre, ilerleme mesafesinin ise düz alanlarda 1-2 kilometre olabileceğini belirtti.

‘GİRİT’TE 10 ŞİDDETİNDE DEPREM OLACAK’ İDDİASI

Özat, 2026-2029 döneminde Girit’in güneyinde 8.0–8.2 büyüklüğünde ve “yer yer 9-10 şiddetinde” bir deprem olabileceğini savunarak şu ifadeleri kullandı: “Bilim insanları Türkiye'de Pasifik çemberindeki gibi Japonya, Endonezya, Filipinler‘deki gibi deprem olmaz diyor. Doğru ama bir parantez açmak gerekiyor. Tıpkı Japonya'da, Endonezya'da, Filipinler'de, Şili'de o ateş çemberinde olan depremlerin ve tsunamilerin bir benzeri sadece Girit bölgesinde olur. Afrika levhası, Ege ve Anadolu'nun altına giriyor. Söz konusu sismik boşlukta 2025 yılı itibariyle 722 yıllık bir gerilme var.”

‘SON İKİ BİN YILDA 7 KEZ YAŞANMIŞ’

Araştırmacı, benzer büyüklüklerde depremlerin ve tsunamilerin tarihsel olarak tekrarlandığını belirterek uyarılarını şöyle sürdürdü: “2026-2029 arasında 8,1 ya da 8,2 büyüklüğüne çıkacak. Yunanistan'ın Girit adasında 9-10 şiddetinde bir salınım ihtimali yüksek. Bizden ortalama 200 kilometre uzak ancak bu salınım tsunami etkisi oluşturacak. Muğla, Aydın, Antalya batı kıyıları ve İzmir'in güneyi titreşim ve tsunami dalgalarından etkilenecek. Son iki bin yılda 7 kez yaşanmış. Bu aynı zamanda Yunanistan ve Türkiye başta olmak üzere Kıbrıs, Libya, Mısır, Tunus, İtalya, Arnavutluk ve kısmen de Suriye, Lübnan, Filistin ve İsrail kıyıları da bu tsunami dalgalarından etkilenecek.”

‘EN AZ 4-5 TANE DEPREM YAŞANACAK’

Özat, ana şok gerçekleşmeden önce bölgedeki sismik aktivitenin artabileceğini şu sözlerle aktardı: “Şu an dahil olmak üzere 2026 ile 2028 sürecinde bu ana şoktan önce 5.0, 5.3, 5.5, 5.8'lik en az 4-5 tane deprem yaşanacak. Türkiye'nin batısından kalan her yerde bu deprem hissedilebilecek. Eğer 8.3'e ulaşırsa Ordu, Giresun, Trabzon'dan çok hafif şekilde hissedilebilir. Kuvvetle muhtemel Zonguldak'a kadar olan kesimde hissedilecek."

Kaynak: İHA