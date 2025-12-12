Meteoroloji Uyardı! Kar, Sağanak, Pus, Sis... Hepsi Birden Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Türkiye’nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağış beklenirken bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

YAĞIŞLI BÖLGELER AÇIKLANDI

Tahminlere göre Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz Bölgesi (Çorum hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu’nun bazı illerinde yağış etkili olacak. Sivas, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana’nın doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

PUS VE SİS UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde özellikle iç bölgelerde pus ve yer yer sis görülecek. Marmara’nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Yetkililer sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

SICAKLIK VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Önemli bir sıcaklık değişimi öngörülmezken rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Karadeniz’de ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul, Kocaeli, Kırklareli ve Sakarya çevrelerinde hafif yağmur ve sağanak bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde sis görülebilir.

EGE

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ

Doğu Akdeniz’de bulutlanma artacak. Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana’nın doğusunda aralıklı sağanak yağış görülecek.

İÇ ANADOLU

Sivas, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Pus ve sis etkili olacak.

BATI KARADENİZ

Bölge genelinde aralıklı yağış bekleniyor. Kıyılarda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çorum hariç bölge genelinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Yüksek kesimlerde kar görülecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak beklenirken sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Kaynak: Haber Merkezi