Parkta Çocuk Cinayeti! Öldüren 16, Ölen 15 Yaşında!

İzmir’de meydana gelen akran cinayeti, edinilen bilgilere göre Karabağlar’daki Adnan Kahveci Parkı’nda gerçekleşti. H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.Ş., yanında bulunan bıçakla H.M. ve A.H.’yi yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.H., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren H.M.’nin ise hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay sonrası kaçan H.H.Ş., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA