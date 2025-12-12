Parkta Çocuk Cinayeti! Öldüren 16, Ölen 15 Yaşında!

İzmir Karabağlar’da bir parkta çıkan bıçaklı kavga sonucu 16 yaşındaki H.H.Ş., 15 yaşındaki iki genci yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan H.H.Ş. gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Parkta Çocuk Cinayeti! Öldüren 16, Ölen 15 Yaşında!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’de meydana gelen akran cinayeti, edinilen bilgilere göre Karabağlar’daki Adnan Kahveci Parkı’nda gerçekleşti. H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.Ş., yanında bulunan bıçakla H.M. ve A.H.’yi yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.H., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren H.M.’nin ise hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay sonrası kaçan H.H.Ş., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler
Cinayet
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Taburcu Olmuştu! Ahmet Çakar Yeniden Hastaneye Kaldırıldı Taburcu Olmuştu! Ahmet Çakar Yeniden Hastaneye Kaldırıldı
Bakan Yerlikaya Duyurdu: 29 İlde Dev Operasyon! Tonlarca Uyuşturucu Ele Geçirildi 29 İlde Dev Operasyon! Tonlarca Uyuşturucu Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Bahis İncelemesi mi Başlatıldı? Başsavcılıktan Açıklama Geldi Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Bahis İncelemesi mi Başlatıldı?
Parkta Çocuk Cinayeti! Öldüren 16, Ölen 15 Yaşında! Parkta Çocuk Cinayeti! Öldüren 16, Ölen 15 Yaşında!
Meteoroloji Uyardı! Kar, Sağanak, Pus, Sis... Hepsi Birden Geliyor Meteoroloji Uyardı! Kar, Sağanak, Pus, Sis... Hepsi Birden Geliyor
Akdeniz İçin Korkutan Senaryo: 4 İl Tehlike Altında! 722 Yıllık Stres Biriken Bölgede 8’den Büyük Deprem Uyarısı Akdeniz İçin Korkutan Senaryo: 4 İl Tehlike Altında!
İstanbul’da Mezarlık Fiyatlarına Rekor Zam! En Pahalısının Fiyatı Dudak Uçuklattı İstanbul’da Mezarlık Fiyatlarına Rekor Zam! En Pahalısının Fiyatı Dudak Uçuklattı