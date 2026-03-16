Netanyahu'dan İkinci 'Ölmedim' Videosu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın misillemesinde öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddialara karşı videolu paylaşımlarını sürdürüyor.

Pazar günü bir kahve dükkanında video paylaşmıştı. Bugün ise İsraillilerle bir araya gelip fotoğraf çektirdiği yeni bir video daha paylaştı.

Saosyal medyada ise bu videoların yapay zeka ürünü olup olmadığına dair tartışmalar da sürüyor.