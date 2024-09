Lübnan Başbakanı'ndan Kritik Açıklama!

İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürülmüştü. Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'ın bugün gerçekleştirdiği açıklamanın ardından Lübnan Başbakanı Necip Mikati, başkent Beyrut'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Lübnan'da derhal ateşkes sağlanması noktasındaki kararlılığını yineleyen Mikati, Lübnan'ın güneyine ordu konuşlandırmaya hazır olduklarını söyledi. Mikati ateşkes sağlanır sağlanmaz parlamentonun yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için toplanacağını sözlerine ekledi.

HİZBULLAH: YANINIZA KALMAYACAK

Dünya gündemine oturan ve planlı bir suikast olduğu öğrenilen olay sonrası Hizbullah'tan yapılan ilk açıklamada, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İsrail'den intikam alacaklarını vurguladı.

Nasrallah'ın beraberindekilere başsağlığı dileyerek söze başlayan Kasım, şöyle konuştu:

"Grup bir kardeşini, bir liderini kaybetti. Hasan Nasrallah sonsuza kadar bizimle birlikte olacaktır. Diğer mücahitlerin, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Toplantıda Nasrallah ile birlikteydiler. 20 liderin katıldığı bir toplantı değildi sadece. Muhafızları, korumaları vardı.

İsrail katliamlar yapmaya, Lübnan'ın her bölgesinde suç işlemeye devam ediyor. Belirli köyleri, evleri hedef almaktadır. Sağlıkçılara ve sivillere saldırmakta, sokakta gezenlere, evde oturanlara saldırmaktadır. Bunlar savaşçı değildir. ABD de her türlü imkanla destek olmaktadır. İsrail'in suç ortağıdır. Sınırsız askeri desteğin yanı sıra her türlü ekonomik desteği de sağlamaktadır. Bu vahşetin yanlarına kalacağına inanıyorlarsa gerçekten yanılıyorlar."