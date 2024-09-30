Beyrut Halkı Korku İçinde! İsrail İHA'ları Lübnanlıların Peşini Bırakmıyor

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'a yüzlerce saldırı düzenledi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail'in hava saldırılarının hedefindeki Beyrut'un Dahiye bölgesinde; bölge halkı, parklara ve meydanlara sığınmak zorunda kalıyor. Beyrut'ta saatlerce alçak uçuş yapan insansız hava araçlarının (İHA) sesleri, halkı her an bir bombalama olacakmış hissine sevk ederek korku ve tedirginlik yaşamalarına neden oluyor.

DAHİYE, HAYALET ŞEHRİ ANDIRIYOR

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail hava saldırısıyla öldürüldüğü Dahiye'de, insanların yaşadıkları yerleri terk etmesi ve az bir bölümünün de evlerinden çıkmaması sebebiyle sokaklar boş kaldı.

Bölgenin girişinde Hizbullah tarafından oluşturulan beton bariyerler ve kontrol noktalarının boşaltıldığı Dahiye'de sessizlik hüküm sürerken, boş sokak ve caddelerindeki dükkanların kepenkleri de kapalı durumda.

DAHİYE HALKI PERİŞAN DURUMDA

700 bin sivilin yaşadığı bölgeden kaçanlar, Beyrut'un çeşitli bölgelerindeki parklara, meydanlara ve cami çevrelerine sığındı. Dahiye'deki bombardımandan kaçan ve zor durumda olan Lübnanlılar, sığındıkları yerlerde yardımseverlerin yiyecek ve su gibi yardımlarıyla hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Beyrut şehir merkezindeki bir camiye sığınan ve 5 yıldan beri Lübnan'da yaşayan Suriyeli İbrahim Havut, İsrail saldırıları nedeniyle Dahiye'de oturdukları evi terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Suriyeli Havut, "3 gündür buradayım. Burada koşullar gerçekten çok zor. Tuvalet yok, banyo yok, yatak yok yerlerde yatıyoruz" ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH'IN BİNASINDAN GÜNLERCE DUMANLAR YÜKSELDİ

Nasrallah ile diğer Hizbullah üyelerinin öldürüldüğü hava saldırılarının hedefi olan binalardan günlerce dumanlar yükseldi. Bu alanların çevresinde Hizbullah tarafından güvenlik şeritleri oluşturulmuş durumda. Ayrıca, Dahiye sokaklarında devriye gezen motosikletli Hizbullah mensupları sebebiyle basın mensupları da zorluklar yaşıyor.

Kaynak: AA