Hizbullah Gerçeği Açıkladı... Nasrallah Suikastının Arkasından İhanet Çıktı!

Uzun yıllardır Orta Doğu'yu terörize eden İsrail, son bir yıldır Filistin'e, iki haftadır da Lübnan'a ağır saldırılarda bulunuyor. Son olarak 27 Eylül Cuma akşamı başkent Beyrut'ta Hizbullah'ın komuta merkezi bombalandı. Saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hayatını kaybetti. 28 Eylül sabahı İsrail ordusu, Nasrallah'ın ölüm haberini duyururken, ilerleyen saatlerde örgütün kendisi de liderlerinin ölümünü doğruladı.

Reuters haber ajansı, Nasrallah'ın dün enkaz altından çıkarılan cansız bedeninin bütünlüğünü koruduğunu ve vücudunda görünür bir yara izinin olmadığını bildirdi. Ölüm sebebinin ise ilk belirlemelere göre, patlamanın şiddetiyle yaşanan travma olduğu belirtildi.

EMRİ NETANYAHU VERDİ

Ölümüyle sadece Hizbullah'ın değil Lübnan, hatta Orta Doğu'nun dahi dengelerini değiştireceği söylenen Nasrallah suikastıyla ilgili birçok uzman değerlendirmeler yaptı. Reuters'a konuşan İsrailli iki kaynak, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun suikast onayını Çarşamba günü verdiğini söyledi. Saldırı Netanyahu Birleşmiş Milletler zirvesi için New York’ta bulunduğu sırada gerçekleşti.

İsrail ordu sözcülerinden Nadav Shoshani, Nasrallah ve diğer Hizbullah yöneticilerinin toplantıda olduklarına dair istihbarata ulaştıklarını ve komuta merkezinin saniyelik aralıklarla onlarca mühimmat tarafından vurulduğunu açıkladı. Bir apartmanın altında bulunan komuta merkezine saldırının uzun zamandır planlandığı ifade edildi.

KALABALIĞA ÇIKMAZ, FAZLA İNSAN GÖRMEZDİ

Hizbullah'tan bir güvenlik yetkilisi, Nasrallah'ın 2006’daki İsrail savaşından beri kalabalık içine girmemesi ve sınırlı sayıda insanla bir araya gelmesine rağmen suikastın gerçekleşmesinin, grubun içine bir İsrail muhbirinin sızdığı anlamına geldiğini söyledi.

İsveç Savunma Üniversitesi’nden Hizbullah uzmanı Magnus Ranstorp da, suikastın büyük bir istihbarat zaafı olduğunu vurguluyor. Ranstorp, "Diğer komutanlarla toplantıda olduğunu biliyorlardı. Ve tam o anda saldırının düğmesine bastılar" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem