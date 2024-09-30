İngiltere'deki Son Kömür Santrali Kapanıyor

İngiltere'nin Nottinghamshire bölgesinde bulunan ve Uniper tarafından işletilen Ratcliffe-on-Soar'da elektrik üretimi bugün bitecek. Böylece 57 yıldır elektrik üretilen santral kapanırken, İngiltere'nin 142 yıllık kömürden elektrik üretim dönemi de sona erecek. İngiltere, elektrik sektöründe kömürü devreden çıkaran ilk G7 ülkesi olacak.

Fosil Yakıtların Ötesi’nin duyurusuna göre, 2012 gibi yakın bir tarihte, dünyanın altıncı büyük ekonomisi olan İngiltere, elektriğinin yaklaşık %40'ını kömürden üretiyordu. Bugün bu rakam, iklim eylemine verilen yaygın destek ve yenilenebilir enerjideki artış sayesinde sıfıra indi.

Fosil Yakıtların Ötesi’nin duyurusuna göre, 2012 gibi yakın bir tarihte, dünyanın altıncı büyük ekonomisi olan İngiltere, elektriğinin yaklaşık %40'ını kömürden üretiyordu. Bugün bu rakam, iklim eylemine verilen yaygın destek ve yenilenebilir enerjideki artış sayesinde sıfıra indi.

Rüzgar ve güneş enerjisi İngiltere'nin elektriğinin sadece %6'sını sağlarken şu anda %34'ünü karşılıyor, ayrıca geçen yıl gaz, 2012'ye göre daha az elektrik üretti. Rüzgar artık İngiltere'deki 28 milyon evin %92'sine yetecek kadar elektrik üretiyor. Birleşik Krallık hükümeti, 2030 yılına kadar elektrik üretimini karbonsuzlaştırma planının bir parçası olarak, on yılın sonuna kadar kara rüzgarını iki katına, güneş enerjisini üç katına ve açık deniz rüzgarını dört katına çıkarmayı hedefliyor.

2015 yılında İngiltere, dünyada kömürden çıkışını ilan eden ilk ülke oldu ve küresel eyleme ilham veren güçlü bir emsal oluşturdu. O zamandan bu yana 22 Avrupa ülkesi de aynı şeyi yapmayı taahhüt etti.

"KİRLİLİĞİN BEDELİNİ HALK ÖDEMEMELİ"

Kısa Dalga'da yer alan habere göre, Fosil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels) Kampanyacısı Duygu Kutluay şöyle konuştu:

‘‘Birleşik Krallık sadece kömürden çıkmakla kalmıyor, yerine daha sağlıklı, daha ucuz ve daha güvenli olan yenilenebilir enerji kaynaklarını koyarak Türkiye için ilham verici bir yol çiziyor. Birleşik Krallık’tan çok daha zengin yenilenebilir enerji potansiyeline sahip Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarını ve enerji altyapısına yapılacak yatırımları önceliklendirmeli ve kömürlü termik santrallere destek vermek yerine bu santrallerin yarattığı kirliliğin bedelini halka değil santral sahiplerine ödetmeli. Türkiye, bugünden planlı bir kömürden çıkış stratejisi belirlerse, 2030 yılına kadar elektrik üretiminde kömürün payını sıfırlayarak, kimsenin geride kalmadığı, tüm toplumun enerji dönüşümünün faydalarından yararlandığı bir gelecek inşa edilebilir.’’

Kömür Sonrası Enerji İttifakı (Powering Past Coal Alliance) Sekretaryası Başkanı Julia Skorupska, “Birleşik Krallık, kömür enerjisini daha önce görülmemiş bir hızla aşamalı olarak terk etmenin mümkün olduğunu kanıtladı" dedi.

Birleşik Krallık dünyada elektrik için kömür yakmaya başlayan ilk ülkeydi.

Kaynak: Kısa Dalga