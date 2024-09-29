İsrail'den Suikast Serisi! Hizbullah'ın 7 Üst Düzey İsmi Öldürüldü

İsrail 8 Ekim 2023'ten bu yana birçok üst düzey Hizbullah liderini öldürdü. Hizbullah lideri Nasrallah da hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

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İsrail'den Suikast Serisi! Hizbullah'ın 7 Üst Düzey İsmi Öldürüldü

İsrail’in saldırılarında Hizbullah’ın birçok üst düzey ismi hayatını kaybetti. 8 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin en tepesinde ise örgütün lideri Hasan Nasrallah bulunuyor.

Gazze’ye insanlık dışı saldırılarını sürdüren İsrail, katliamı Lübnan’a da taşıdı. Bölgede gerginlik yerim yoğun çatışmaya bırakırken, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

İsrail’in bugüne kadarki saldırılarında hayatını kaybeden üst düzey liderlerin ismi ise şöyle:


HASAN NASRALLAH

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi.

Nasrallah, Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreterliğine seçilmişti.

FUAD ŞÜKÜR

Fuad Şükür, İsrail'in 30 Temmuz'daki saldırı sonucu Beyrut'ta öldü.

Nasrallah'ın "askeri işlerden sorumlu kıdemli danışmanı" olan Şükür, Nasrallah'ın "sağ kolu" olarak da tanımlanıyordu.

İBRAHİM AKİL

İbrahim Akil, İsrail'in 20 Eylül'deki Beyrut saldırısında yaşamını yitirdi.

Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından yerine gelen Akil, en yüksek asgari organ olan Cihat Konseyi'nin üyesiydi. Akil ayrıca askeri kanadın iki numaralı ismi olarak biliniyordu.

İBRAHİM MUHAMMED KUBEYSİ

Kubeysi, İsrail saldırısı sonucu 24 Eylül'de Beyrut'ta hayatını kaybetti.

Kubeysi, Hizbullah'ın füze sistemlerinden sorumlu komutanıydı.

MUHAMMED HÜSEYİN SURUR

Surur, 26 Eylül'de Beyrut'ta öldürüldü. Hizbullah'ın SİHA biriminden sorumlu komutanı olarak görev yapıyordu.

VİSAM ET-TAVİL

Visam et-Tavil, Hizbullah'ın önde gelen komutanlarından biri olarak biliniyordu. Tavil, 8 Ocak'taki saldırıda Hırbet Silm beldesinde yaşamını yitirdi.

AHMED MAHMUD VEHBİ

Vehbi, Visam et-Tavil'in öldürülmesinin ardından merkezi eğitim birimi denetleme görevine getirildi. 20 Eylül'deki saldırı sonucu Beyrut'ta öldü.

İsrail'den Suikast Serisi! Hizbullah'ın 7 Üst Düzey İsmi Öldürüldü - Resim : 1

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Kaynak: AA

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