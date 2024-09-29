İsrail Katliamı Büyüyor! Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 595 Oldu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri gerçekleşen saldırılarında can kaybı 41 bin 595'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 96 bin 251'e çıktı.

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İsrail Katliamı Büyüyor! Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 595 Oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 359 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 9 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 41 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 595'e, yaralı sayısının da 96 bin 251'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

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