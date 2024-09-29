Nasrallah'ın Ölümü Her Şeyi Değiştirdi: Uzmanlar Uyardı, Geniş Çaplı Savaş Başlıyor!

İsrail'in yaklaşık bir senedir Filistin'e yönelik ağır bombardımanı devam ederken, ordu odağını kuzeye çevirdi. İki haftadır İsrail'den Lübnan'a düzenlenen saldırılarda cuma akşamı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi ise Orta Doğu'da tüm dengeleri değiştirecek gibi gözüküyor. Lübnanlı uzmanlar, bu olay sonrası Hizbullah'ın zayıflayacağını ve Lübnan'da değişimlerin olabileceğini belirtiyor.

Siyasi analist Alan Sarkis, Nasrallah'ın öldürülmesinin Şii tabanın yanı sıra tüm ülkede bir şok etkisi yarattığını, uzun vadede bunun stratejik ve siyasi değişimlere yol açacağını söyledi. Nasrallah'ın 32 yıldır Hizbullah'ı yöneten ve tüm unsurlarıyla kontrolünde tutan bir kişi olduğunu vurgulayan Sarkis, "Hasan Nasrallah, destekçilerinden bazıları tarafından kutsal olarak görülüyordu. Bu nedenle de Nasrallah'ın öldürülmesi, Hizbullah için çok büyük ve sert bir darbe oldu" dedi.

'KİM GELİRSE GELSİN NASRULLAH GİBİ OLMAYACAK'

Nasrallah suikastının Hizbullah'ın lider kadrosundan birçok kişinin öldürülmesinin ardından geldiğine işaret eden Sarkis, şöyle konuştu:

"İsrail ordusu, lider kadrosundaki isimlere tek tek suikast düzenledikten sonra Hizbullah'ın tepesindeki Nasrallah'ı da hedef aldı. Hizbullah, yeni genel sekreteri seçinceye kadar boşluğa düşmüş durumda. Ancak yeni seçilecek lider kim olursun olsun Nasrallah'ın yerini tutamayacak. Çünkü Nasrallah'ın karizmasının yanı sıra 1992 yılından beri yaşanan gelişmeler Hizbullah'a bir güç kazandırdı. Şu anda ise Hizbullah zayıf düşmüş durumda, yani Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Hizbullah eski Hizbullah değildir."

'HİZBULLAH'IN GELECEĞİNİ İRAN BELİRLEYECEK'

"Hizbullah Lübnan'da artık bir siyasi parti olarak mı yoluna devam edecek, yoksa askeri varlığını sürdürecek mi?" şeklindeki soruya Sarkis, "Hizbullah'ın geleceğine dair kararı Tahran belirleyecek ancak askeri gücüne yeniden kavuşması zor görülüyor" yanıtını verdi.

Nasrallah'ın Lübnan'a etkilerine de değinen Sarkis, şunları kaydetti:

"Bunun Lübnan içinde büyük yansımaları olacak. Çünkü Nasrallah Lübnan'ı yönetiyordu. Hatta Lübnan'da Nasrallah'ın onayı olmadan cumhurbaşkanını seçmek, hükümeti kurmak ve siyasi bir karar almak mümkün değildi."

Hizbullah'ın Nasrallah liderliğinde Lübnan'ı İran eksenine çekme çabalarına işaret eden Sarkis, bu yönüyle bakıldığında da Lübnan'da birtakım değişimlerin görüleceğini söyledi.

'İSRAİL DAHA FAZLASINI İSTİYOR'

Lübnanlı siyasi analist Munir er-Rabih, "İsrail, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürerek büyük savaş istediğini gösterdi. Tabii İsrailliler de bu savaşı 'Orta Doğu'yu değiştirme savaşı' diye dillendiriyor" dedi.

Sonuç itibarıyla her dönemde öne çıkan isimler olduğunu ifade eden Rabih, "Nasrallah'ın öldürülmesi, İran ve Hizbullah'ın rolü ile performansını değiştirme yönünde baskıyı hedefliyor" diye konuştu. Hizbullah'in İsrail'e karşı misillemesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Rabih, tabii bunun görülmesi için orta ve uzun vadeli zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Rabih, Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesi ve Hizbullah'ın yapacağı misillemenin etkilerine işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Lübnan'da Hizbullah'ın altyapısını ve tabanını zayıflatmayı hedefleyen sarsıcı etkiler olacak. İsrail, Nasrallah suikastıyla Tahran'a da İran'ın projesine karşı mücadeleye hazır olduğu mesajını veriyor. İran bugüne kadar bölgede nüfuzunu genişletiyordu. Şimdi ise İsrail, bölgesel rejimde güç sahibi benim ve daha fazlasını istiyorum diyor."

'BİZLERİ GENİŞ ÇAPLI SAVAŞ BEKLİYOR'

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen siyasi analist Kasım Kasir ise Nasrallah'tan sonra "Hizbullah'ın direniş yolunu sürdüreceğini" söyledi.

Kasir, "Bizleri geniş çaplı bir savaş bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA