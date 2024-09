Nasrallah'ın Ölümünün Ardından Hizbullah'tan İlk Açıklama! 'Yanınıza Kalmayacak, Planımız Hazır'

İsrail'in Gazze'nin ardından Lübnan'ı da hedef almasıyla iki haftadır başkent Beyrut da dahil olmak üzere ülkede ardı ardına patlamalar yaşanıyor. 27 Eylül Cuma akşamı Hizbullah'ın komuta merkezinin bombalanmasıyla Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hayatını kaybetti. Dünya gündemine oturan ve planlı bir suikast olduğu öğrenilen olay sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama geldi. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İsrail'den intikam alacaklarını vurguladı.

'BU VAHŞET YANINIZA KALMAYACAK'

Nasrallah'ın beraberindekilere başsağlığı dileyerek söze başlayan Kasım, şöyle konuştu:

"Grup bir kardeşini, bir liderini kaybetti. Hasan Nasrallah sonsuza kadar bizimle birlikte olacaktır. Diğer mücahitlerin, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Toplantıda Nasrallah ile birlikteydiler. 20 liderin katıldığı bir toplantı değildi sadece. Muhafızları, korumaları vardı.

İsrail katliamlar yapmaya, Lübnan'ın her bölgesinde suç işlemeye devam ediyor. Belirli köyleri, evleri hedef almaktadır. Sağlıkçılara ve sivillere saldırmakta, sokakta gezenlere, evde oturanlara saldırmaktadır. Bunlar savaşçı değildir. ABD de her türlü imkanla destek olmaktadır. İsrail'in suç ortağıdır. Sınırsız askeri desteğin yanı sıra her türlü ekonomik desteği de sağlamaktadır. Bu vahşetin yanlarına kalacağına inanıyorlarsa gerçekten yanılıyorlar.

'NASRALLAH'IN YOLUNDAN YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Biz şehit olma aşkıyla yaşıyoruz. Çok fedakarlık yaptık. Çağrı cihazı saldırısında çok kayıp verdik. Liderimizin şehitliği başka bir organizasyonda yaşansaydı bu çökerdi ama ayaktayız çünkü umudumuz var. Halkın desteği ve Allah'ın yardımıyla olacak.

Yolumuz sadece Nasrallah tarafından korunmuyordu. Hizbullah bu yolda yürümeye, hedeflerine ulaşmaya devam edecektir. Komuta grubuyla liderleriyle devam edecektir. Kardeşlerimiz çabalarına devam etmektedir. Nasrallah'ın tasarladığı yolda yürümeye devam edeceğiz. Alternatif planlarımız da mevcut. Gereken her şey planlandığı gibi yapılacaktır.

'KARA SALDIRISINA DA HAZIRIZ'

Nasrallah suikastından sonra olanları izlemeniz gerekiyor. İsrail'i vurduk, Hayfa'yı vurduk. İsrail de 1 milyon İsraillinin kaçtığını söyledi. Bunu sadece bir füzeyle yaptık. Şu an sadece minimum çaba gösteriyoruz. Savaşın daha uzun süreceğini kabul ediyoruz ancak her türlü olasılığa hazırız. Eğer kara saldırısı gerçekleştirilecekse buna da hazırız. Eminiz ki düşman İsrail asla hedeflerine ulaşamayacak. Zafer kazanacağız. Günün sonunda zafer bizim olacak."