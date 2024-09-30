O Veriler Alarm Verdi! Tokyo Valiliği Çöpçatanlığa Soyundu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Metropol Valiliği, ülkede azalan doğum oranlarını artırmak amacıyla yeni bir yönteme başvurdu. Evlenmek isteyenleri uygun adaylarla eşleştiren yeni bir arkadaşlık uygulaması başlatıldı.

'Tokyo Çöpçatanlık' anlamına gelen 'Tokyo Enmusubi' adlı yapay zeka uygulaması, başkent Tokyo'da yaşayan veya bu şehre gelip giden 18 yaş üstü kişilerin kullanımı için tasarlandı.

'EVLENMEK İSTEYENLERİ İLK ADIMI ATMAYA TEŞVİK EDİYORUZ'

Ülkede evlenmek isteyen ancak ilişkiye başlayamayan çok sayıda kişi olduğunu belirten yetkililer, uygulama yardımıyla 'evlenmek isteyenleri ilk adımı atmaya teşvik etmeyi amaçladıklarını' ifade etti.

Güvenlik amaçlı fotoğraflı kimlik, gelir belgesi ve yasal olarak bekar olunduğunu kanıtlayan belgelerin sunulması zorunlu olan platformda, uygulamaya kayıt esnasında cevapladıkları sorular aracılığıyla kendi beklentilerine ve tercihlerine uygun partnerlerle eşleşmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: AA