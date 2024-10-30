Londra Metrosu’nda Grev Kararı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki metro hattında çalışan makinistler ve güvenlik işçileri greve çıkıyor. İlk grev 1 Kasım Cuma günü yapılacak. Güvenlik işçileri ise 7 ve 12 Kasım’da greve çıkacak.

ZAM ÖNERİSİNİ KABUL ETMEDİLER

Tren Sürücüleri Sendikası (ASLEF), işveren olan Londra Ulaşım şirketinin teklif ettiği yüzde 3.8 oranındaki zammı kabul etmedi. Sendika bu oranın yükseltilmesini talep ediyor.

YÜZDE 98 ORANIYLA GREV KARARI ALINDI

ASLEF, talep ettiği oranı ise açıklamadı ancak işverenin önerisi hayata geçerse üyelerinin “ülkedeki en az ücret alan makinistler” olacağını vurgulayarak daha yüksek bir oranla masaya gelinmesini istedi. Bu talebi kabul etmeyen Londra Ulaşım ise, kendi teklifinin yeterli olduğunu iddia ediyor. Bunun üzerine ASLEF üyelerini grev oylamasına çağırdı. Makinistler ve güvenlik işçilerinin yüzde 98’i grevden yana oy kullandı.

Kaynak: Evrensel