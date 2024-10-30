Tapınakta Havai Fişek Faciası! 150'den Fazla Yaralı

Kerala'daki tapınak festivalinde havai fişek deposunun alev alması sonucu çıkan yangında 8’i ağır olmak üzere 150’den fazla kişi yaralandı. Yetkililer, güvenlik protokolüne uyulmadığını belirterek olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
Tapınakta Havai Fişek Faciası! 150'den Fazla Yaralı

Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Kasaragod bölgesindeki bir tapınakta düzenlenen festivalde havai fişek gösterisi yapıldı. Polis yetkilileri, gösteri sırasında çıkan yangında 8'i ağır 150'den fazla kişinin yaralandığını ifade etti. Yetkililer, yangının, havai fişek deposunun alev alması sonucu çıktığını değerlendirdiklerini belirtti.

GÜVENLİK PROTOKOLÜNE UYULMADI

Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiğini kaydeden yetkililer, olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, tapınak görevlilerinin güvenlik protokolüne uymadığını ve havai fişek gösterisi için gerekli izinleri almadığını söyledi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İsrail Lübnan’ın Güneyini Vurdu: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var İsrail Lübnan’ın Güneyini Vurdu
Adana Feke'de Hasat Öne Çekildi: Soğuk Hava Etkisiyle Apar Topar Toplandı Adana Feke'de Hasat Öne Çekildi: Soğuk Hava Etkisiyle Apar Topar Toplandı
Kamala Harris'in Mitinginde 'Gazze' Protestosu: 'Bugün Kaç Çocuk Öldürdün?' Kamala Harris'in Mitinginde 'Gazze' Protestosu
Ünlü Astrolog Açıkladı: Kasım'da Her Şey Çok Başka Olacak Ünlü Astrolog Açıkladı: Kasım'da Her Şey Çok Başka Olacak