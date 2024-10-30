Tapınakta Havai Fişek Faciası! 150'den Fazla Yaralı
Kerala'daki tapınak festivalinde havai fişek deposunun alev alması sonucu çıkan yangında 8’i ağır olmak üzere 150’den fazla kişi yaralandı. Yetkililer, güvenlik protokolüne uyulmadığını belirterek olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Kasaragod bölgesindeki bir tapınakta düzenlenen festivalde havai fişek gösterisi yapıldı. Polis yetkilileri, gösteri sırasında çıkan yangında 8'i ağır 150'den fazla kişinin yaralandığını ifade etti. Yetkililer, yangının, havai fişek deposunun alev alması sonucu çıktığını değerlendirdiklerini belirtti.
GÜVENLİK PROTOKOLÜNE UYULMADI
Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiğini kaydeden yetkililer, olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, tapınak görevlilerinin güvenlik protokolüne uymadığını ve havai fişek gösterisi için gerekli izinleri almadığını söyledi.
Kaynak: AA
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