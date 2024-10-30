Starbucks Geri Adım Attı: Tepkilerin Odağındaydı

Ünlü kahve zinciri Starbucks’tan geri adım kararı geldi. Menüye yeni eklenen ‘zeytinyağlı kahve’ serisi kimi ülkelerde satıştan kaldırılacak.

Son Güncelleme:
Starbucks Geri Adım Attı: Tepkilerin Odağındaydı

Kaybettiği müşterilerini geri kazanmak amacıyla menüsünü yenileyeceğini duyuran dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, tartışma yaratan 'zeytinyağlı kahve'sini Kanada ve ABD'deki menülerden çıkarmaya karar verdi.

Oleato isimli zeytinyağlı kahve serisi İtalya, Japonya ve Çin'deki bazı satış noktalarında ise satılmaya devam edecek.

Starbucks Geri Adım Attı: Tepkilerin Odağındaydı - Resim : 1

YENİ CEO YENİ KARARLAR

Starbucks sözcüsünün BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu karar Brian Niccol'un CEO görevini üstlenmesinden önce alınmış olsa da, içecekleri kaldırma kararı onun menümüzü sadeleştirme stratejisiyle örtüşüyor" dedi.

Starbucks Geri Adım Attı: Tepkilerin Odağındaydı - Resim : 2

Daha önce Meksika yemekleri zinciri Chipotle'nin başkanlığını yürüten Niccol, Starbucks'ın 'aşırı karmaşık' menüsünü basitleştireceğine söz vermişti.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Niccol'un açıklamaları, Starbucks'ın küresel satışlarının temmuz-eylül ayları arasında bir önceki yıla göre %7 düştüğünü duyurmasının ardından geldi.

Starbucks Geri Adım Attı: Tepkilerin Odağındaydı - Resim : 3

STARBUCKS'IN KURUCUSU ÜRETTİ

Starbucks, ilk olarak İtalya'da satışa sunulan Oleato içeceklerini bir yıldan kısa bir süre önce Kuzey Amerika genelinde menülere eklemişti. Ürün buzlu espresso, zeytinyağı ve yulaf sütünden oluşuyordu. Zeytinyağlı kahve Starbucks'ın kurucusu Howard Schultz tarafından üretilmişti.

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Ancak zeytinyağlı kahve müşterilerden karışık tepkiler aldı. Bazı müşteriler ürünün mide ağrısı ve bağırsak problemlerine yol açtığı gerekçesiyle satışa sunulan ürüne eleştiri getirmişti.

Starbucks'a Saldırı: Molotofkokteyli Atıp KaçtıStarbucks'a Saldırı: Molotofkokteyli Atıp KaçtıGüncel
Starbucks'ın Satışlarında 'Filistin' Etkisi! İsrail Protestoları Sonrası ÇakıldıStarbucks'ın Satışlarında 'Filistin' Etkisi! İsrail Protestoları Sonrası ÇakıldıEkonomi

Kaynak: Dünya

Etiketler
Starbucks
Son Güncelleme:
Kamala Harris'in Mitinginde 'Gazze' Protestosu: 'Bugün Kaç Çocuk Öldürdün?' Kamala Harris'in Mitinginde 'Gazze' Protestosu
Tapınakta Havai Fişek Faciası! 150'den Fazla Yaralı Tapınakta Havai Fişek Faciası
Pilotlar Neden Aynı Yemeği Yemez? Sebebini Duyunca Çok Şaşıracaksınız Pilotlar Neden Aynı Yemeği Yemez? Sebebini Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Adana Feke'de Hasat Öne Çekildi: Soğuk Hava Etkisiyle Apar Topar Toplandı Adana Feke'de Hasat Öne Çekildi: Soğuk Hava Etkisiyle Apar Topar Toplandı