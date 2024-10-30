Starbucks Geri Adım Attı: Tepkilerin Odağındaydı

Kaybettiği müşterilerini geri kazanmak amacıyla menüsünü yenileyeceğini duyuran dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, tartışma yaratan 'zeytinyağlı kahve'sini Kanada ve ABD'deki menülerden çıkarmaya karar verdi.

Oleato isimli zeytinyağlı kahve serisi İtalya, Japonya ve Çin'deki bazı satış noktalarında ise satılmaya devam edecek.

YENİ CEO YENİ KARARLAR

Starbucks sözcüsünün BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu karar Brian Niccol'un CEO görevini üstlenmesinden önce alınmış olsa da, içecekleri kaldırma kararı onun menümüzü sadeleştirme stratejisiyle örtüşüyor" dedi.

Daha önce Meksika yemekleri zinciri Chipotle'nin başkanlığını yürüten Niccol, Starbucks'ın 'aşırı karmaşık' menüsünü basitleştireceğine söz vermişti.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Niccol'un açıklamaları, Starbucks'ın küresel satışlarının temmuz-eylül ayları arasında bir önceki yıla göre %7 düştüğünü duyurmasının ardından geldi.

STARBUCKS'IN KURUCUSU ÜRETTİ

Starbucks, ilk olarak İtalya'da satışa sunulan Oleato içeceklerini bir yıldan kısa bir süre önce Kuzey Amerika genelinde menülere eklemişti. Ürün buzlu espresso, zeytinyağı ve yulaf sütünden oluşuyordu. Zeytinyağlı kahve Starbucks'ın kurucusu Howard Schultz tarafından üretilmişti.

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Ancak zeytinyağlı kahve müşterilerden karışık tepkiler aldı. Bazı müşteriler ürünün mide ağrısı ve bağırsak problemlerine yol açtığı gerekçesiyle satışa sunulan ürüne eleştiri getirmişti.

Kaynak: Dünya