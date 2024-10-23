Starbucks'ın Satışlarında 'Filistin' Etkisi! İsrail Protestoları Sonrası Çakıldı

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, İsrail protestolarının ardından temmuz-eylül döneminde yüzde 7 azaldı. Böylelikle Starbucks üst üste 3. çeyrekte düşüş kaydetti.

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Starbucks'ın Satışlarında 'Filistin' Etkisi! İsrail Protestoları Sonrası Çakıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks, haftaya yayımlayacağı bilançosu öncesinde ön finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları söz konusu dönemde yüzde 7 azaldı.

Starbucks'ın Satışlarında 'Filistin' Etkisi! İsrail Protestoları Sonrası Çakıldı - Resim : 1

Starbucks'ın hisse başına karı ise geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 25 azalışla 80 sente indi. Şirketin 2024 mali yılı genelindeki küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları da yüzde 2 düştü. Starbucks ayrıca, üst yönetici değişimi ve şirketin mevcut durumunu göz önüne alarak, 2025 mali yılına dair beklentilerini açıklamayı askıya aldı.

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Kaynak: AA

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