Starbucks Önünde İsrail Protestoları Sürüyor

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İstanbul'daki Starbucks şubeleri önündeki İsrail karşıtı protestolarını sürdürdü.

Protestocular, kahve zinciri Starbucks'ın Avcılar, Kağıthane, Sultanbeyli ve Zeytinburnu'ndaki şubelerinin önünde bir araya geldi, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Katılımcılar, "Siyonist sermayeleri ülkemizde istemiyoruz", "İnsanlık için küresel boykot" yazılı pankartlar ile "Gazze'de her 9 dakikada 1 çocuk ölüyor", "Filistin özgür olana kadar susmayacağız", "Bu soykırıma ismini yazdırma" ve "Haksızlığı karşı susan dilsiz şeytandır" yazılı dövizler taşıdı. Grup üyeleri "Katil İsrail Filistin'den Defol" sloganları attı.

Sultanbeyli'deki Starbucks şubesi önünde açıklama yapan Alperen Ocakları İlçe Başkanı Enes Doğan, İsrail ordusunu besleyen şirketlerin ürünlerinin kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Boykot uygulamasının önemine değinen Doğan, "Bütün dünyada işlenen insanlık suçlarına sessiz kalmamak ve zulme ortak olmamak için katil İsrail'e destek veren markaların ürünlerini boykot etmeye devam etmeliyiz. Filistin'in özgür olduğu yarınlara kavuşmak ümidiyle." dedi.

Kağıthane'de protesto gösterisi yapan grup ise Starbucks şubesine girerek burada oturan müşterilere, "Ice Genocide Mocha alarak Filistinlilerin katledilmesine destek olabilirsiniz" yazılı broşür dağıttı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Zeki Mecidiye ise "Gazze'de her bir Müslüman, İsrail'e karşı basit bir tavır alamayan herkese beddua ediyor. En azından insanlığımızı belli etmek için, katliama ortak olmamak için, Gazzeli mazlumların bedduasını almamak için, hepinizi boykot konusunda ciddi olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Platform üyeleri, basın açıklamalarının ardından dağıldı.

Kaynak: AA