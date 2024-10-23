Merkez Bankası’ndan ‘Dolar’ Hamlesi! Bu Kez ‘Farklı Müdahale…’ Döviz Kurlarında Artışı Böyle Sınırladı

Merkez Bankası'nın 18 Ekim haftasında dış varlıklarında 2 milyar dolar artış görüldü. Toplam döviz rezervi ise aynı haftada 159,3 milyar dolara ulaştı. Ancak, bankaların Merkez Bankası'na yatırdığı zorunlu döviz miktarında 0,4 milyar dolarlık bir azalma, brüt rezervleri olumsuz etkiledi. Net rezervler ise bu durum hariç tutulduğunda 2,3 milyar dolar artarak 60,6 milyar dolara çıktı. Swap işlemleri hariç net rezervler ise 3,3 milyar dolar artarak 40,5 milyar dolara yükseldi.

MERKEZ BANKASI’NIN DÖVİZ HAMLESİ

Ekonomistlere göre enflasyonun beklenenden hızlı iyileşmemesi nedeni ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) dikkat çeken bir hamle yapıldığı görüldü. Ekonomi Gazetesi’nde yer alan haberde QNB ekonomistleri, enflasyonda beklenen hızlı iyileşme olmayınca, Merkez Bankası dolar kurundaki değer kaybını son dönemde yavaşlatmış göründüğünü belirterek Merkez Bankası’nın kur istikrarını piyasaya döviz satarak değil döviz alma hızını yavaşlatarak yapmasının ise olumlu rezerv görünümünün korunmasını sağladığını kaydetti.

ALIMLARI YAVAŞLATTI

Mart ayından bu yana TCMB’nin döviz alım stratejisi ise oldukça dikkat çekici. Banka Mart-Temmuz döneminde aylık ortalama 22,5 milyar dolar döviz alımı gerçekleştirirken, Eylül ayında bu rakam 10,6 milyar dolara, Ekim ayında ise 5,3 milyar dolara düşürdü. Bu durum, Merkez Bankası’nın piyasadaki döviz alımını yavaşlatarak doların değerini kontrol etmeye çalıştığını gösterdi.

DOLAR KURU O SEVİYEDE KALIRSA ENFLASYON HEDEFİ TUTABİLİR

QNB ekonomistleri yaklaşan ABD seçimleriyle piyasada olası dalgalanmaların yaşanabileceğini ve Merkez Bankası’nın döviz alımlarına veya satışlarına müdahale edebileceğini belirttiler.

Bu süreç boyunca dolar kurunun 34-34,5 TL seviyelerinde kalması halinde yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası’nın öngördüğü yüzde 42 sınırının altında kalabileceğini söylediler.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi