İsrail'i Protesto Etmek İçin Starbucks'a Saldırdı: Camları Kırıp Masaları Dağıttı

Nevşehir Yeni Mahalle'de bir AVM'de bulunan Starbucks şubesinde dün sabah saatlerinde Osman B. isimli şahıs, İsrail'i protesto etmek amacıyla taşlı saldırı gerçekleştirdi.

Osman B., camlarını kırarak içine girdiği iş yerinin masalarını dağıttı. Öte yandan şahıs, kendisini engellemeye çalışan vatandaşlara da saldırdı. Olaya ilk olarak AVM güvenlik personelleri müdahale ederken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren Osman B.’yi gözaltına aldı. Eylemin, İsrail'in Filistin ve Lübnan'da devam eden saldırılarına tepki göstermek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA