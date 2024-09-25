İsrail'i Protesto Etmek İçin Starbucks'a Saldırdı: Camları Kırıp Masaları Dağıttı
Nevşehir'de bir kişi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarına tepki göstermek amacıyla Starbucks şubesine saldırdı. Dükkanın camlarını kırıp masaları dağıtan şahıs, kendisini engellemeye çalışan vatandaşlara da saldırdı. Olay yerine gelen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.
Nevşehir Yeni Mahalle'de bir AVM'de bulunan Starbucks şubesinde dün sabah saatlerinde Osman B. isimli şahıs, İsrail'i protesto etmek amacıyla taşlı saldırı gerçekleştirdi.
Osman B., camlarını kırarak içine girdiği iş yerinin masalarını dağıttı. Öte yandan şahıs, kendisini engellemeye çalışan vatandaşlara da saldırdı. Olaya ilk olarak AVM güvenlik personelleri müdahale ederken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren Osman B.’yi gözaltına aldı. Eylemin, İsrail'in Filistin ve Lübnan'da devam eden saldırılarına tepki göstermek amacıyla yapıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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