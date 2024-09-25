Patron Vekile Bakanlık Bile 'Dur' Dedi: Skandal Raporla Kanıtlandı

Manisa’nın Soma ilçesinde; AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun şirketi Fernas Madencilik'te çalışırken sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan yedi işçinin direnişi devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun bir şirketindeki skandalı da ortaya çıkardı.

RAPORLA KANITLANDI

Aydın-Denizli otoyolu ihalesini kazanan Fernas İnşaat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na işçilerin yaptığı şikayetler üzerine teftiş edildi.

Bakanlık müfettişleri, şirketin işyerinde gerçekleştirdiği incelemelerde çalışanların fazla mesai ve genel tatil ücretlerini ödemediğini tespit etti.

Gerçekleştirilen teftişin ardından hazırlanan raporda, söz konusu ihlallerin belgelerle kanıtlandığı belirtildi. Raporu gündeme getiren işçilerin ise işten atılmakla tehdit edildiği iddia edildi.

Kaynak: Odatv