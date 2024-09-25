Patron Vekile Bakanlık Bile 'Dur' Dedi: Skandal Raporla Kanıtlandı

AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun şirketi Fernas Madencilik'te sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan madencilerin eylemleri sürerken yeni bir skandal ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, Nasıroğlu'nun inşaat şirketinde de işçilerin fazla mesai ve genel tatil ücretlerinin ödenmediğini tespit etti.

Son Güncelleme:
Patron Vekile Bakanlık Bile 'Dur' Dedi: Skandal Raporla Kanıtlandı

Manisa’nın Soma ilçesinde; AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun şirketi Fernas Madencilik'te çalışırken sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan yedi işçinin direnişi devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun bir şirketindeki skandalı da ortaya çıkardı.

RAPORLA KANITLANDI

Aydın-Denizli otoyolu ihalesini kazanan Fernas İnşaat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na işçilerin yaptığı şikayetler üzerine teftiş edildi.

Bakanlık müfettişleri, şirketin işyerinde gerçekleştirdiği incelemelerde çalışanların fazla mesai ve genel tatil ücretlerini ödemediğini tespit etti.

Patron Vekile Bakanlık Bile 'Dur' Dedi: Skandal Raporla Kanıtlandı - Resim : 1

Gerçekleştirilen teftişin ardından hazırlanan raporda, söz konusu ihlallerin belgelerle kanıtlandığı belirtildi. Raporu gündeme getiren işçilerin ise işten atılmakla tehdit edildiği iddia edildi.

Kaynak: Odatv

Son Güncelleme:
7 Yaşındaki Miray'ı Ezerek Ölümüne Neden Olmuştu... Öğretmenin Savunması 'Pes' Dedirtti! 7 Yaşındaki Miray'ı Ezdi... Savunması 'Pes' Dedirtti!
SGK'dan Yeni Dönem Kararı! Emeklilikte Şartlar Değişti ve Yeni Liste Paylaşıldı SGK'dan Yeni Dönem Kararı! Emeklilikte Şartlar Değişti ve Yeni Liste Paylaşıldı
Aksaray’da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü Aksaray’da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
Kasım Ayı Gelmeden Budamanız Gereken 5 Bitki! Gelecek yıl Daha İyi Gelişiyorlar Kasım Ayı Gelmeden Budamanız Gereken 5 Bitki! Gelecek yıl Daha İyi Gelişiyorlar