Starbucks'a Saldırı: Molotofkokteyli Atıp Kaçtı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir Starbucks şubesine molotofkokteyli saldırı gerçekleştirildi. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Starbucks'a Saldırı: Molotofkokteyli Atıp Kaçtı

Ali Çetinkaya Caddesi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi giriş kattaki kahve zinciri Starbucks şubesine maskeli bir kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.

Saldırı sonrası kapı girişinde çıkan yangın çalışanlar tarafından söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri iş yerinin önünde güvenlik önlemi aldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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