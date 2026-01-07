Kaza mı Cinayet mi? Netanyahu Dosyasının Hakimi Öldü!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davasına bakan Hakim Benny Sagi, otoyolda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Kaza mı Cinayet mi? Netanyahu Dosyasının Hakimi Öldü!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davasına bakan Beerşeba Bölge Mahkemesi Başkanı Hakim Benny Sagi, otoyolda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Sagi’nin motosikleti seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi. Hakimin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza mı Cinayet mi? Netanyahu Dosyasının Hakimi Öldü! - Resim : 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın oluş şekli ve sorumluların belirlenmesine ilişkin inceleme başlatılırken, olayın Netanyahu’nun devam eden yolsuzluk davası sürecinde yaşanması dikkat çekti. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve kazaya ilişkin detayların yapılacak teknik incelemenin ardından netleşeceğini kaydetti.

Netanyahu, Putin Aracılığıyla İran'a Güvence VerdiNetanyahu, Putin Aracılığıyla İran'a Güvence VerdiDünya

Netanyahu ve Trump’tan Tahran’a Gözdağı! İran Gerilimi TırmanıyorNetanyahu ve Trump’tan Tahran’a Gözdağı! İran Gerilimi TırmanıyorDünya

Kritik Dosya Yeniden Gündemde! Netanyahu Hakim KarşısındaKritik Dosya Yeniden Gündemde! Netanyahu Hakim KarşısındaDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Binyamin Netanyahu İsrail
Son Güncelleme:
Trump'tan Ara Seçim Çıkışı! 'Kazanamazsak Görevden Alınacağım' Trump'tan Ara Seçim Çıkışı! 'Kazanamazsak Görevden Alınacağım'
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Venezuela’da Ulusal Yas İlan Edildi Venezuela’da Ulusal Yas İlan Edildi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı 19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltındaydı... Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör Serbest Bırakıldı Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör Serbest Bırakıldı
En Düşük Emekli Maaşı İçin Kritik Toplantı Tarihi Belli Oldu En Düşük Emekli Maaşı İçin Kritik Toplantı Tarihi Belli Oldu
Adliye Vurgununda Detaylar Ortaya Çıktı: Organize Yapı Deşifre Oldu! İşte Yeni Görüntüler Adliye Vurgununda Organize Yapı Deşifre Oldu! Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Üç İsim Daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı, Asker Selamı Verdi Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı, Asker Selamı Verdi