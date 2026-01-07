Kaza mı Cinayet mi? Netanyahu Dosyasının Hakimi Öldü!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davasına bakan Beerşeba Bölge Mahkemesi Başkanı Hakim Benny Sagi, otoyolda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Sagi’nin motosikleti seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi. Hakimin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın oluş şekli ve sorumluların belirlenmesine ilişkin inceleme başlatılırken, olayın Netanyahu’nun devam eden yolsuzluk davası sürecinde yaşanması dikkat çekti. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve kazaya ilişkin detayların yapılacak teknik incelemenin ardından netleşeceğini kaydetti.

Kaynak: AA