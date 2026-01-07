Venezuela’da Ulusal Yas İlan Edildi

Venezuela’da, ABD'nin askeri müdahalesi sırasında hayatını kaybeden askerler için 7 günlük ulusal yas ilan edildi.

Son Güncelleme:
Venezuela’da Ulusal Yas İlan Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Venezuela'da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez, ABD'nin müdahalesi sırasında yaşamını yitiren askerler için 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Rodriguez, “Bu gençler, Venezuela'yı ve Başkan Nicolas Maduro'yu savunurken hayatlarını feda ettiler. Onlara minnet borçluyuz. Hareketsiz bedenlerin görüntüleri içimi acıttı ancak biliyorum ki, onlar bu cumhuriyetin en yüce değerleri uğruna kendilerini feda ettiler” ifadelerini kullandı.

Maduro’yu Julian Assange’ın Avukatı SavunacakMaduro’yu Julian Assange’ın Avukatı SavunacakGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Venezuela Nicolas Maduro
Son Güncelleme:
Filipinler'de 6,4 Büyüklüğünde Deprem Filipinler'de 6,4 Büyüklüğünde Deprem
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Tayvan'da F-16 Savaş Uçağı Düştü Tayvan'da F-16 Savaş Uçağı Düştü
ÇOK OKUNANLAR
19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı 19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı
5 Liralık Fiyat Tartışmasında Akrabasını Öldürdü! 5 Liralık Fiyat Tartışmasında Akrabasını Öldürdü!
Borsada Manipülasyon Soruşturması! 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Borsada Manipülasyon Soruşturması! 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Adliye Vurgununda Detaylar Ortaya Çıktı: Organize Yapı Deşifre Oldu! İşte Yeni Görüntüler Adliye Vurgununda Organize Yapı Deşifre Oldu! Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Samsun'da Çocuğa Cinsel İstismar! 4 Şüpheli Gözaltında Samsun'da Çocuğa Cinsel İstismar! 4 Şüpheli Gözaltında