Netanyahu ve Trump’tan Tahran’a Gözdağı! İran Gerilimi Tırmanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in, İran’ın nükleer ve balistik füze programını yeniden canlandırdığı yönündeki iddialar üzerine Tahran’a yönelik sert açıklamaları sürerken, ABD basınında dikkat çekici bir iddia yer aldı. Haberlere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın son görüşmelerinde İran’a yönelik olası bir askeri operasyon senaryosu masaya yatırıldı.

ABD merkezli Axios’un, Washington’daki kaynaklara dayandırdığı haberde, iki liderin İran’a saldırı ihtimalini değerlendirdiği öne sürüldü.

ABD’DEN OLASI SALDIRIYA YEŞİL IŞIK İDDİASI

İsimsiz bir ABD’li yetkili, İran’ın nükleer programını yeniden inşa etmeye dönük “somut ve doğrulanabilir adımlar” atmasının görülmesi halinde Trump yönetiminin İran’a yönelik ikinci bir askeri harekâtı destekleyebileceğini ifade etti. Ancak “yeniden inşa” ifadesinin neyi kapsadığı konusunda taraflar arasında görüş ayrılıklarının bulunabileceğine dikkat çekildi.

NETANYAHU’NUN GÜNDEMİNDE FÜZE PROGRAMI VARDI

Habere göre Netanyahu, görüşmede İran’ın nükleer faaliyetlerinin yanı sıra balistik füze programına ilişkin kaygılarını da dile getirdi. ABD’li yetkililer, tarafların olası bir askeri adım için net bir takvim ya da eşik üzerinde mutabakata varmadığını vurguladı.

GAZZE BAŞLIĞINDA İLERLEME İDDİASI

Öte yandan ABD’li bazı üst düzey yetkililer, Netanyahu’nun görüşmede Gazze’de ateşkes planının ikinci aşamasına geçilmesi konusunda da uzlaştığı iddiasını gündeme getirdi. Aynı kaynaklara göre Trump, Hamas’ın anlaşmaya uymaması halinde İsrail’in askeri operasyonları yeniden başlatmasına destek verebileceği mesajını verdi.

TRUMP’TAN SERT MESAJ

Trump, Netanyahu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada İran’a yönelik sert ifadeler kullanarak, “Ne yaparlarsa sonuçlarının ağır olacağını biliyorlar. Hatta belki geçen seferden daha da ağır olabilir.” sözleriyle Tahran yönetimine uyarıda bulundu.

Kaynak: AA