Halep'te Ateşkes İçin Süre Doldu: YPG’ye Karşı Operasyon Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Halep’teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ile Beni Zeyd mahallelerinde kontrolün sağlanmasının ardından saat 03.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan edildiği ve YPG'nin, bölgeyi saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak" ifadeleri kullanıldı.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında tanıdığı süre doldu, geçici ateşkes sona erdi. Bölgede hareketli dakikalar yaşanıyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de terör örgütü YPG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: DHA