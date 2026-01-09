Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, yağışların ardından çöken bir yolda insan kafatası ve kemikler bulundu. Korkunç olay sonrası Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kan donduran olay, akşam saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak’ta etkili olan sağanak yağışın ardından yolda çökme meydana geldi.
İNSAN KAFATASI BULUNDU
Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgede çalışma yapan ekipler yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve insan kemiklerine rastladı.
KİME AİT OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR
Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, yapılan çalışmayla, kafatası ve kemikler bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
