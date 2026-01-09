Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, yağışların ardından çöken bir yolda insan kafatası ve kemikler bulundu. Korkunç olay sonrası Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kan donduran olay, akşam saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak’ta etkili olan sağanak yağışın ardından yolda çökme meydana geldi.

Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı - Resim : 1

İNSAN KAFATASI BULUNDU

Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgede çalışma yapan ekipler yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve insan kemiklerine rastladı.

Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı - Resim : 2

KİME AİT OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, yapılan çalışmayla, kafatası ve kemikler bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Manisa Sağanak yağış
Son Güncelleme:
Eski CHP Aday Adayı Burak Ulamışlı, Denizde Ölü Bulundu Eski CHP Aday Adayı Denizde Ölü Bulundu
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Bakan Yumaklı’dan Ankara’daki Su Krizine Tepki: ‘Algıyı Değil, Suyu Yönetin’ Bakan Yumaklı’dan Ankara’daki Su Krizine Tepki: ‘Algıyı Değil, Suyu Yönetin’
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı
Eski CHP Aday Adayı Burak Ulamışlı, Denizde Ölü Bulundu Eski CHP Aday Adayı Denizde Ölü Bulundu
Kanun Teklifi Meclis’te Kabul Edildi: Yeni Trafik Cezalar Cep Yakacak Meclis’te Kabul Edildi! Yeni Trafik Cezalar Cep Yakacak
Aleyna Tilki'nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Aleyna Tilki'nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
Ev Sahibi de Kiracı da Rahatlayacak! Fahiş Artışlara Yasal Kilit Ev Sahibi de Kiracı da Rahatlayacak! Fahiş Artışlara Yasal Kilit