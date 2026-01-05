Netanyahu, Putin Aracılığıyla İran'a Güvence Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aracılığıyla İran’a, İsrail’in saldırı planı olmadığı yönünde mesaj ilettiğini iddia etti. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre Netanyahu, Ekim 2025’te Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail’in İran’a yönelik bir saldırı hazırlığında olmadığına dair güvence verilmesini istedi. Haberde, Tel Aviv yönetiminin bu mesajla Tahran’ın olası bir önleyici saldırı ihtimalini bertaraf etmeyi amaçladığı belirtildi.

PUTİN'İN AÇIKLAMASI HATIRLATILDI

Söz konusu görüşmenin ardından Putin’in, Tacikistan ziyareti sırasında Rusya haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamalar da hatırlatıldı. Putin, İsrail ile temasların sürdüğünü belirterek, "İsrail yönetiminden, İranlı dostlarımıza iletilmek üzere uzlaşı aradıkları ve çatışma istemedikleri yönünde sinyaller alıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile İran arasında Haziran 2025’te iki ülke tarihinde benzeri görülmemiş düzeyde bir askeri gerilim yaşanmış, karşılıklı saldırılar 12 gün boyunca sürmüştü. İsrail’in yoğun hava saldırılarına İran, balistik füzelerle karşılık vermişti. Çatışmalar sırasında İsrail ordusu, İran’ın üst düzey askeri yetkililerini, nükleer bilim insanlarını, nükleer tesisleri, hava savunma sistemlerini ve balistik füze altyapısını hedef almıştı.

Kaynak: AA