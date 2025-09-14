Katar'da Diplomasi Trafiği! Hakan Fidan'dan Dörtlü Temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da dört mevkidaşıyla bir araya geldi. Görüşmeler, İsrail’in kısa süre önce Doha’da Hamas liderlerine yönelik saldırısının ardından ayrı bir önem kazandı.

Katar'da Diplomasi Trafiği! Hakan Fidan'dan Dörtlü Temas
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde temaslarda bulundu.

Fidan, toplantı kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dar ile bir araya geldi. Bu diplomasi trafiği, İsrail’in kısa süre önce Doha’da Hamas liderlerine düzenlediği saldırının ardından gerçekleşti.

Kaynak: AA

