Hindistan'da 5.5 Büyüklüğünde Deprem

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), sarsıntının Kharupatia bölgesinde kaydedildiğini ve yerin yaklaşık 29 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Depremin etkisinin komşu ülke Butan'da da hissedildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Deprem Hindistan
