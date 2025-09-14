Hindistan'da 5.5 Büyüklüğünde Deprem
Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), sarsıntının Kharupatia bölgesinde kaydedildiğini ve yerin yaklaşık 29 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Depremin etkisinin komşu ülke Butan'da da hissedildiği belirtildi.
Kaynak: DHA