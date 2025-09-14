NATO’da Alarm Zilleri! Rus İHA’sı Romanya Semalarında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Romanya hava sahasında Rus yapımı bir insansız hava aracının (İHA) tespit edilmesi üzerine iki F-16 savaş uçağı havalandı. Savunma Bakanlığı, jetlerin İHA’yı Chilia Veche köyünün 20 kilometre güneybatısına kadar takip ettiğini, ardından radar ekranından kaybolduğunu duyurdu. Olay, Polonya’nın birkaç gün önce kendi hava sahasına giren Rus İHA’larını düşürmesinden sonra yaşandı.

ZELENSKİY DAHA SERT YAPTIRIMLAR İSTEDİ

NATO’nun doğu kanadında artan güvenlik kaygılarının ortasında yaşanan ihlal, Rusya’nın Belarus ile ortak tatbikatlarını sürdürdüğü bir döneme denk geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İHA’nın Romanya topraklarına 10 kilometre girdiğini ve yaklaşık 50 dakika NATO hava sahasında kaldığını açıkladı. Zelenskiy, “Bu, Rusya’nın savaşı yayma niyetinin açık bir göstergesidir” diyerek daha sert yaptırımlar çağrısında bulundu.

ROMANYA'DAN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Romanya Dışişleri Bakanı Toiu Oana da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Egemenliğimizi ve güvenliğimizi korumak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz" dedi. Oana, uluslararası kamuoyunu dayanışmaya çağırırken, ülkesinin NATO ve AB üyesi olarak savunmasını güçlendireceğini vurguladı. İsveç de olaya tepki göstererek Romanya ile tam dayanışma içinde olduklarını duyurdu.

NATO ülkeleri son haftalarda artan Rus İHA ihlalleri nedeniyle alarm durumuna geçerken, hem doğu kanadında güvenlik önlemleri sıkılaştırılıyor hem de savaşın Avrupa’ya yayılma ihtimaline dair endişeler derinleşiyor.