Kamala Harris'ten İlk Açıklama: 'Trump’ı Yenmek Üzere Elimden Gelen Her Şeyi Yapacağım'

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinden çekildiğini açıklayıp adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i önerdi. Harris'ten de ilk mesaj geldi.

Biden'ın çekilme açıklaması sonrası Harris, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan halkı adına, Joe Biden'a Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak olağanüstü liderliği ve onlarca yıldır ülkemize verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum.

Başkanın desteğini almaktan onur duyuyorum ve niyetim bu adaylığı hak etmek ve kazanmak. Eğer benimleyseniz hemen bağış yapın.

Donald Trump’ı yenmek üzere Demokrat Parti’yi ve halkımızı birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.



I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination.