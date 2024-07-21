Seçim Yarışından Çekilen Biden, Desteklediği İsmi Açıkladı

ABD'de Demokratların adayı Joe Biden, Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinden çekildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, adaylıktan çekildiğini, “Her ne kadar yeniden seçilmeyi istesem de geri çekilmemin partimin ve ülkemin çıkarlarına olacağına inanıyorum.” sözleriyle açıklamıştı.

Biden'ın çekilmesinin ardından, gözler Demokratlara çevrildi. Demokrat Parti'nin, Biden yerine kimi aday göstereceği tartışılırken, Biden'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Seçimden çekilen Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıkladı.

KAMALA HARRIS'E DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Kamala Harris'i Demokratların adayı olarak görmek istediğini ifade eden Biden, şu sözleri kaydetti:

“Bugün Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olmasına tam destek ve desteğimi sunmak istiyorum. Demokratlar; bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi. Bunu yapalım.”