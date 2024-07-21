Biden Başkanlık Yarışından Çekilmişti! Donald Trump'tan İlk Açıklama!

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından açıklama yaptı.

'HARRIS'İ YENMEK BIDEN'I YENMEKTEN DAHA KOLAY OLACAK'

Trump, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, adaylıktan çekildiğini “Her ne kadar yeniden seçilmeyi istesem de geri çekilmemin partimin ve ülkemin çıkarlarına olacağına inanıyorum.” sözleriyle duyurmuştu.