ABD Başkanı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden, seçimlerden çekildi.

ABD Başkanı Joe Biden, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Biden tarafından yapılan açıklamada, “Her ne kadar yeniden seçilmeyi istesem de geri çekilmemin partimin ve ülkemin çıkarlarına olacağına inanıyorum.” ifadeleri kullanıldı.

'HER NE KADAR YENİDEN SEÇİLMEYİ İSTESEM DE...'

Biden'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Amerikan dostlarım,

Son üç buçuk yılda millet olarak büyük ilerleme kaydettik.

Bugün Amerika dünyanın en güçlü ekonomisine sahiptir. Ulusumuzu yeniden inşa etmek, yaşlılar için reçeteli ilaç maliyetlerini düşürmek ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerini rekor sayıda Amerikalıya yaymak için tarihi yatırımlar yaptık. Toksik maddelere maruz kalan bir milyon gaziye kritik düzeyde ihtiyaç duyulan bakımı sağladık. 30 yıl aradan sonra ilk silah güvenliği yasasını çıkardı. İlk Afrikalı Amerikalı kadını Yüksek Mahkemeye atadı. Ve dünya tarihinin en önemli iklim yasasını çıkardı. Amerika hiçbir zaman liderlik konusunda bugün olduğumuzdan daha iyi bir konuma sahip olmamıştı. Bunların hiçbirinin siz Amerikan halkı olmadan yapılamayacağını biliyorum. Birlikte, yüzyılda bir görülen bir salgının ve Büyük Buhran'dan bu yana görülen en kötü ekonomik krizin üstesinden geldik. Demokrasimizi koruduk ve muhafaza ettik. Ve dünya çapındaki ittifaklarımızı yeniden canlandırdık ve güçlendirdik.

'GERİ ÇEKİLMEMİN ÜLKEMİN ÇIKARLARINA OLACAĞINA İNANIYORUM'

Başkanınız olarak hizmet etmek hayatımın en büyük onuru oldu. Her ne kadar yeniden seçilmeyi istesem de geri çekilmemin partimin ve ülkemin çıkarlarına olacağına inanıyorum. Çekilip görev süremin geri kalanında yalnızca Başkanlık görevlerimi yerine getirmeye odaklanmamın partimin ve ülkemin çıkarına olacağına inanıyorum.

'AYRINTILI OLARAK KONUŞACAĞIM'

Kararım hakkında bu haftanın ilerleyen saatlerinde daha ayrıntılı olarak konuşacağım. Şimdilik, yeniden seçilmemi görmek için çok çalışan herkese en derin şükranlarımı sunmama izin verin. Tüm bu çalışmalarda olağanüstü bir ortak olduğu için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e teşekkür etmek istiyorum. Ve bana gösterdiğiniz inanç ve güvenden dolayı Amerikan halkına en kalbi şükranlarımı sunmama izin verin. Bugün her zaman sahip olduğum şeye inanıyorum: Birlikte yaptığımızda Amerika'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Sadece Amerika Birleşik Devletleri olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor."

ÇEKİLMESİNE YÖNELİK ÇAĞRILAR YAPILIYORDU

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından, Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

BEYAZ SARAY ÇEKİLME İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Beyaz Saray ise 2 gün önce yaptığı açıklamada, Biden hakkında çıkan seçim yarışından çekileceğine yönelik iddiaları yalanlamıştı.

KAMALA HARRIS'E DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Seçimden çekilen Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıkladı. Biden açıklamasında şu sözleri kaydetti:

“Bugün Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olmasına tam destek ve desteğimi sunmak istiyorum. Demokratlar; bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi. Bunu yapalım.”