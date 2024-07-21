Biden'ın Çekilmesi Piyasaları Nasıl Etkileyecek?

ABD'de Başkan Joe Biden'ın başkanlıktan çekilmesi piyasada ABD seçimlerine yönelik senaryoların yenilenmesine neden oldu.

ABD'deki kasım seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olan ve son dönemde sağlık durumunun başkanlığı sürdürmesine izin verip vermeyeceği tartışma konusu olan ABD Başkanı Joe Biden, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Yatırımcılar, Başkan Biden'ın yarıştan çekilme kararının ardından Trump'ın seçim şansı üzerindeki etkisini dikkatle takip edecek.

'ALTININ KAZANÇ ELDE ETME POTANSİYELİ VAR'

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, ABD doları da dahil olmak üzere güvenli liman olan altının, ABD'deki yeni siyasi çalkantıların ortasında kazanç elde etme potansiyeli var. Analistler, Demokrat Parti'nin geçiş sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlaması ihtimalinin olduğunu da düşünüyor.

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinde Trump'ın yeniden seçilme ihtimalinin artması, küresel piyasalarda ticaret savaşlarının yeniden başlayabileceği endişelerine neden oldu.

Analistler, bazı tahvil yatırımcılarının da Trump'ın ikinci döneminde uygulayacağı politikaların yüksek enflasyona neden olacağından ve mali açıkları artıracağından endişe duyduğunu belirtti.

Başkan olduğu 2018'de Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerinde ürüne tarife uygulayan Trump, ikinci kez göreve gelmesi durumunda Çin menşeli mallara yüzde 60, diğer ülkelerden ithal edilen mallara ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde Çin'in yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile de ticari gerilimlerin artma riski bulunuyor. Trump, AB'nin ABD'nin otomobillerini ve tarım ürünlerini almadığından yakınarak, 200 milyar doların üzerinde ticaret açığının olduğuna işaret ediyor.

Alüminyum ve çelik tarifeleri ile Dijital Hizmet Vergisi, Trump'ın göreve gelmesi halinde Avrupa ile yeniden alevlenebilecek ticari anlaşmazlıklar olarak öne çıkıyor.