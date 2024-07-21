Ali Babacan'dan Dikkat Çeken Ekonomi Çıkışı: 'En Geç 2 Yılda Düzeltirim'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 2. Olağan Ankara İl Kongresi'nde konuştu. Burada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Babacan, ülke ekonomisini düzeltmenin düşünüldüğü gibi zor olmadığına dikkat çekerek "Cumhurbaşkanı olsam en geç 2 yılda bu ülkenin ekonomisini düzeltirim" diye konuştu.

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Ali Babacan'dan Dikkat Çeken Ekonomi Çıkışı: 'En Geç 2 Yılda Düzeltirim'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 2. Olağan Ankara İl Kongresi'nde konuştu.

Konuşmasında iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Babacan, ülke ekonimisini düzeltmenin, liyakatli kadrolarla son derece kolay olduğuna dikkat çekerek şu sözleri kaydetti:

'BUNLAR KOLAYCA ÇÖZÜLECEK SORUNLAR'

"Gerçekten ülkemizde sıkıntı çok ama hiç endişemiz olmasın. bunlar kolayca çözülecek sorunlar.

Hiç bu işleri yapmamış olsak deriz ki 'Çok zor iş, koskoca ülke...' Öyle değil.

'EN GEÇ 2 YILDA DÜZELTİRİM'

İnanın ben şu anda bu ülkenin Cumhurbaşkanı olsam, ekonomi yönetimine 10 tane sapasağlam dürüst ve ehil insanları koyarım.

Haftada da sadece 2 kere 2'şer saatlik toplantıyla bu ülkenin ekonomisini en geç 2 yılda düzeltirim. Bu kadar basit ya.

Peki vaktimi neye harcarım? Eğitime harcarım. Vaktimi neye harcarım? Bu ülkenin dış politikasında açılan yaraları onarmaya, bu ülkenin yeniden itibarlı ve saygın bir ülke olması için harcarım. Vaktimi, perişan olan sağlık sistemini düzeltmek için harcarım"

Kaynak: Gerçek Gündem

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DEVA Partisi Ali Babacan
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