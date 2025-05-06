Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi

SENETLİ ALACAKLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR BELİRLENDİ

Alacakları çek, bono veya poliçeye dayanan kişilerin, ilgili evrakın aslını ve ön/arka yüz fotokopilerini toplantıya getirmeleri gerekecek. Eğer bu evraklar resmi kurumların elindeyse, durumu belgeleyen resmi yazı da hazır bulundurulmalı.

Toplantıya şahsen katılamayan alacaklılar için de yedi günlük bir hak tanındı. Bu kişiler, toplantı tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak oylarını kullanabilecekler.