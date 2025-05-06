Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi

Başkent Ankara'nın dikkat çeken alışveriş merkezlerinden biri olan Taurus AVM, yaşadığı ciddi mali sorunlar nedeniyle konkordato ilan etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi - Resim: 1

AVM yönetimi, finansal yükümlülüklerini yerine getirebilmek için yasal koruma talebinde bulunurken, alacaklıların bir araya geleceği kritik toplantının tarihi de 18 Haziran 2025 olarak belirlendşi.

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Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi - Resim: 2

EKONOMİK ZORLUKLAR ETKİLEDİ

Türkiye genelinde ekonomik daralma ve krediye ulaşmadaki güçlükler, büyük işletmeleri derinden etkiliyor. Bu zorlu sürecin son halkası olarak Ankara’nın Balgat semtinde konumlanan Taurus Alışveriş Merkezi de konkordato yoluna başvurdu. AVM, bu hamleyle hem zaman kazanmayı hem de alacaklılarla anlaşarak faaliyetlerini sürdürebilmeyi hedefliyor.

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Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi - Resim: 3

MAHKEME SÜRECİ VE ALACAKLILAR İÇİN KRİTİK DÖNEM

Ekonomim’in aktardığı bilgiye göre, Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Taurus AVM için Konkordato Komiserleri Kurulu oluşturuldu. Komiser heyeti, konkordato sürecinde önemli bir aşamaya geçerek alacaklıları 18 Haziran 2025 tarihinde yapılacak toplantıya çağırdı.

BELGELER ÖNCEDEN İNCELENECEK

Toplantıdan önce bilgi almak isteyen alacaklılar, toplantıdan yedi gün önce Taurus AVM’nin merkezine gelerek konkordato sürecine ait belgeleri inceleyebilecek. Toplantıya bireysel olarak katılacak kişiler yanlarında kimliklerini ve birer fotokopilerini getirmeliler. Tüzel kişilikle temsil edilecek alacaklılar ise, şirket temsilcilerinin yetki belgeleriyle hazır bulunmak zorunda.

BELGE ŞARTI ARANACAK

Alacaklılar adına üçüncü şahısların toplantıya katılması durumunda, noter onaylı bir belge ile temsil yetkilerinin bulunduğuna dair açık ibareli bir yetki belgesi sunmaları gerekecek. Avukat aracılığıyla temsil edilmek isteniyorsa, vekâletnamenin konkordato toplantısında oy kullanma yetkisini içermesi ve resmi onaylı bir nüshasının ibrazı zorunlu.

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Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi - Resim: 4

SENETLİ ALACAKLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR BELİRLENDİ

Alacakları çek, bono veya poliçeye dayanan kişilerin, ilgili evrakın aslını ve ön/arka yüz fotokopilerini toplantıya getirmeleri gerekecek. Eğer bu evraklar resmi kurumların elindeyse, durumu belgeleyen resmi yazı da hazır bulundurulmalı.

Toplantıya şahsen katılamayan alacaklılar için de yedi günlük bir hak tanındı. Bu kişiler, toplantı tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak oylarını kullanabilecekler.

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