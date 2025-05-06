Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi
Başkent Ankara'nın dikkat çeken alışveriş merkezlerinden biri olan Taurus AVM, yaşadığı ciddi mali sorunlar nedeniyle konkordato ilan etti.
Kaynak: Haber Merkezi
AVM yönetimi, finansal yükümlülüklerini yerine getirebilmek için yasal koruma talebinde bulunurken, alacaklıların bir araya geleceği kritik toplantının tarihi de 18 Haziran 2025 olarak belirlendşi.
EKONOMİK ZORLUKLAR ETKİLEDİ
Türkiye genelinde ekonomik daralma ve krediye ulaşmadaki güçlükler, büyük işletmeleri derinden etkiliyor. Bu zorlu sürecin son halkası olarak Ankara’nın Balgat semtinde konumlanan Taurus Alışveriş Merkezi de konkordato yoluna başvurdu. AVM, bu hamleyle hem zaman kazanmayı hem de alacaklılarla anlaşarak faaliyetlerini sürdürebilmeyi hedefliyor.
MAHKEME SÜRECİ VE ALACAKLILAR İÇİN KRİTİK DÖNEM
Ekonomim’in aktardığı bilgiye göre, Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Taurus AVM için Konkordato Komiserleri Kurulu oluşturuldu. Komiser heyeti, konkordato sürecinde önemli bir aşamaya geçerek alacaklıları 18 Haziran 2025 tarihinde yapılacak toplantıya çağırdı.
BELGELER ÖNCEDEN İNCELENECEK
Toplantıdan önce bilgi almak isteyen alacaklılar, toplantıdan yedi gün önce Taurus AVM’nin merkezine gelerek konkordato sürecine ait belgeleri inceleyebilecek. Toplantıya bireysel olarak katılacak kişiler yanlarında kimliklerini ve birer fotokopilerini getirmeliler. Tüzel kişilikle temsil edilecek alacaklılar ise, şirket temsilcilerinin yetki belgeleriyle hazır bulunmak zorunda.
BELGE ŞARTI ARANACAK
Alacaklılar adına üçüncü şahısların toplantıya katılması durumunda, noter onaylı bir belge ile temsil yetkilerinin bulunduğuna dair açık ibareli bir yetki belgesi sunmaları gerekecek. Avukat aracılığıyla temsil edilmek isteniyorsa, vekâletnamenin konkordato toplantısında oy kullanma yetkisini içermesi ve resmi onaylı bir nüshasının ibrazı zorunlu.
SENETLİ ALACAKLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR BELİRLENDİ
Alacakları çek, bono veya poliçeye dayanan kişilerin, ilgili evrakın aslını ve ön/arka yüz fotokopilerini toplantıya getirmeleri gerekecek. Eğer bu evraklar resmi kurumların elindeyse, durumu belgeleyen resmi yazı da hazır bulundurulmalı.
Toplantıya şahsen katılamayan alacaklılar için de yedi günlük bir hak tanındı. Bu kişiler, toplantı tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak oylarını kullanabilecekler.