Altında Yarına Hazır Olun! Piyasaları Sarsacak Karar Geliyor: Dalgalanma Çok Sert Olacak

ALTIN KRİTİK BİR DÖNEMEÇTE

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altının kritik bir dönemeçte olduğunu söyledi. Eryılmaz, ons altının 3.250 dolar ve gram altının 4.023 TL seviyesinin altında tepki alımı gösterdiğini, ancak bu seviyelerin kararsızlık sinyali verdiğini belirtti.

Altının yönünü netleştirmesi için Fed kararının beklendiğini ifade eden Eryılmaz, 3.300 doların aşılması durumunda ons altının 3.370 dolara kadar yükselebileceğini, bunun da "Ben zirveme gidiyorum" mesajı olacağını söyledi. Gram altında bu seviyenin karşılığının 4.170 TL olduğunu vurguladı.