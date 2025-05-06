Altında Yarına Hazır Olun! Piyasaları Sarsacak Karar Geliyor: Dalgalanma Çok Sert Olacak
Gram altın yeniden 4 bin TL’nin üzerine çıkarken gözler çarşamba günü açıklanacak Fed’in faiz kararına çevrildi. Uzmanlar kritik seviyeleri tek tek açıklayarak zirve sinyali gelebilir uyarısında bulunarak 'Hazır olun, dalgalanma sert olacak' dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın piyasasında hareketlilik yeniden hız kazandı. Son haftalarda sert düşüşlerin ardından yeniden yükselişe geçen gram altın, yatırımcının nabzını yükseltti. Tüm gözler çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararına çevrilmişken, uzman isimlerden altınla ilgili dikkat çeken analizler geldi. Uzmanlar, altın yatırımcısına 'Hazır olun, dalgalanma sert olacak' diyerek net mesaj verdi.
GRAM ALTINDA HIZLI YÜKSELİŞ BAŞLADI
Geçtiğimiz hafta 3.958 TL seviyesine kadar gerileyen gram altın, 5 Mayıs haftasına güçlü bir yükselişle başladı. Hafta başında 4 bin TL seviyesini aşan gram altın, şu sıralarda 4.179 TL’den işlem görüyor. Bu sert toparlanma, yatırımcının yön bulma çabasını artırırken, yeni rekor beklentisi de yeniden gündeme geldi.
ÇARŞAMBA GÜNÜNE HAZIR OLUN
ABD Merkez Bankası (Fed), 8 Mayıs Çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Bu kararın, altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağı düşünülüyor. Özellikle Donald Trump'ın faiz indirimi talebiyle Fed Başkanı Jerome Powell arasında yaşanan görüş ayrılıkları, piyasada tansiyonu yükseltti.
ALTIN KRİTİK BİR DÖNEMEÇTE
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altının kritik bir dönemeçte olduğunu söyledi. Eryılmaz, ons altının 3.250 dolar ve gram altının 4.023 TL seviyesinin altında tepki alımı gösterdiğini, ancak bu seviyelerin kararsızlık sinyali verdiğini belirtti.
Altının yönünü netleştirmesi için Fed kararının beklendiğini ifade eden Eryılmaz, 3.300 doların aşılması durumunda ons altının 3.370 dolara kadar yükselebileceğini, bunun da "Ben zirveme gidiyorum" mesajı olacağını söyledi. Gram altında bu seviyenin karşılığının 4.170 TL olduğunu vurguladı.
ŞİMDİLİK BEKLEMEDE KALIN
Altın yatırımcılarına tavsiyelerde de bulunan Eryılmaz, kısa vadeli alım-satım hamlelerinden uzak durulması gerektiğini belirtti. Yatırımcılara "Paranızı tek seferde değil, kademeli alım yaparak değerlendirin" uyarısında bulundu.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTINDA DALGALANMA UYARISI
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, piyasaların jeopolitik riskler ve küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle altını olumlu fiyatladığını söyledi. Fed’in bu toplantıda faizleri sabit tutacağını tahmin eden Memiş, yılın ikinci yarısında faiz indirim ihtimalinin güçlendiğine dikkat çekti. Memiş, "Orta ve uzun vadede altının yönü yukarı ancak kısa vadede ani dalgalanmalara karşı dikkatli olunmalı. Altın yatırımcısı fiyatla değil, sahip olduğu miktarla ilgilenmeli" dedi.