İsveç Başbakanı Kristersson'dan Kuran yakılmasına ilişkin ilk açıklama: Yasal olması illa ki uygun oldukları anlamına gelmiyor

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Stockholm Camisi önünde Kuran yakılmasına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Bazı şeylerin yasal olması illa ki uygun oldukları anlamına gelmiyor" dedi.

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İsveç Başbakanı Kristersson'dan Kuran yakılmasına ilişkin ilk açıklama: Yasal olması illa ki uygun oldukları anlamına gelmiyor

Türkiye'yle NATO üyeliği için müzakereler yürüten İsveç, başkent Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü Kur'an-ı Kerim yakılması eylemiyle dünya gündeminde.

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IRAK AÇIKLAMASI

Kristersson, Kuran'ı Kerim'in yakılmasına misilleme olarak İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği'nin basılması üzerine "itidal" çağrısı yaptı:

"Daha sakin olmamız gerektiğini düşünüyorum. Güvenlik durumu ciddi ve diğer insanları incitmek için hiçbir neden yok."

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"YASAL OLMASI UYGUN OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, başkent Stockholm'de önceki gün cami önünde Kuran yakılmasına ilişkin ilk kez konuştu. Kristersson, "Bazı şeylerin yasal olması illa ki uygun oldukları anlamına gelmiyor" dedi.

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NE OLMUŞTU?

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı.

Emniyet, Stockholm'deki bütün polisleri caminin önüne çağırmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuran'ın yakılmasına tepki göstermişti.

Etiketler
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