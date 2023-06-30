PSG teknik direktörü Galtier gözaltına alındı

Paris Saint Germain ile sözleşmesi devam eden teknik direktör Christophe Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier ırkçılık suçlamasıyla gözaltına alındı.



NTV Spor’un aktardığına göre, 56 yaşındaki Fransız teknik adam, soruşturmayı yürüten müfettişler tarafından çağrıldı. Savcı, oğlu John Valovic-Galtier'nin de polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Galtier ve oğlunu TSİ 10.45'ten beri ifadesinin alındığı öğrenilirken, soruşturmanın "Irk veya din mensubiyeti iddiasına dayalı ayrımcılık" şüphesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Teknik direktör Galtier'nin, Fransa'nın Nice takımını çalıştırdığı 2021-2022 sezonunda ırkçı ve İslamofobik açıklamalarda bulunduğu iddia edilmişti. Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier, yönetime gönderdiği bir e-postada, Galtier'yi ırkçı sözler söylemekle suçlamıştı.