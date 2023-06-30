Fenerbahçelileri çıldırtacak Icardi iddiası: beINSports devreye girdi!

Levent Tüzemen Sabah Gazetesi'ndeki yazısında Galatasaray'ın Icardi planını açıkladı.

"Galatasaray benim duyumuma göre, 4 tane ses getirecek transfer yapacak" diyen Tüzemen Icardi için gereken kaynağın nereden geleceğini de duyurdu.

İşte Tüzemen'in yazısı:

İcardi, Galatasaray'a göz kırpıyor. Özellikle tatilde hep Galatasaray ile ilgili paylaşımlar yapıyor. Taraftarlar da İcardi'ye olan sevgisini ve bağlılığını artırarak onu ne kadar çok istediklerini hissettiriyor. Arabistan defteri bence kapalı. Çünkü Wanda Nara gitmeyi istemiyor. Yayıncı kuruluş, İcardi'nin yarattığı sinerji ile Galatasaray'ın şampiyonluğu ile kapanan sezonda müthiş bir gelir elde etti. PSG'nin sahibi ve Türkiye'deki yayıncı kuruluşun da sahibi olan Nasser Al-Khelaifi, İcardi'nin G.Saray'a transferi için ciddi bir destekte bulunacaktır.

"GALATASARAY'IN ELİ ÇOK GÜÇLÜ"

Rashica, Galatasaray'dan başka yerde oynamak istemiyor. Zaniolo'nun ailesi de oğullarının, İstanbul'da ve G.Saray'da çok mutlu olduğunu söylüyor. Rashica transferinde G.Saray'ın eli, oyuncunun gösterdiği ilgiden dolayı çok güçlü.

Bence G.Saray transferi ağırdan almıyor, planlama doğrultusunda yapıyor. Geçen sene bu planlamalar tutmuş, ayağa kaldıran oyuncular Florya'ya gelmişti.