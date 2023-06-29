Kuran yakılmasının ardından İsveç'in Irak Büyükelçiliği'ne baskın

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmış, Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, Kur'an-ı Kerim'i yere atıp üzerine basarak ateşe vermişti.

Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr, dün, Stockholm'deki bir caminin önünde Kuranı Kerim’in yakılmasının ardından İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği önünde gösteri yapılması çağrısında bulunmuştu.

IRAK BÜYÜKELÇİLİĞİ BASILDI

Sadr ayrıca İsveç ile bağların kesilmesi ve LGBTİ+ bayrağının yakılmasını isterken; bu çağrıların ardından Irak'ta göstericiler Bağdat'ta bulunan İsveç Büyükelçiliği'ni bastı.