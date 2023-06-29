Kuran yakılmasının ardından İsveç'in Irak Büyükelçiliği'ne baskın
İsveç'in Irak Büyükelçiliği önünde İsveç'i protesto etmek için toplananlar, büyükelçiliği bastı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmış, Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, Kur'an-ı Kerim'i yere atıp üzerine basarak ateşe vermişti.
Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr, dün, Stockholm'deki bir caminin önünde Kuranı Kerim’in yakılmasının ardından İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği önünde gösteri yapılması çağrısında bulunmuştu.
IRAK BÜYÜKELÇİLİĞİ BASILDI
Sadr ayrıca İsveç ile bağların kesilmesi ve LGBTİ+ bayrağının yakılmasını isterken; bu çağrıların ardından Irak'ta göstericiler Bağdat'ta bulunan İsveç Büyükelçiliği'ni bastı.
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