Kuran yakılmasının ardından İsveç'in Irak Büyükelçiliği'ne baskın

İsveç'in Irak Büyükelçiliği önünde İsveç'i protesto etmek için toplananlar, büyükelçiliği bastı.

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Kuran yakılmasının ardından İsveç'in Irak Büyükelçiliği'ne baskın

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmış, Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne geniş polis koruması altında gelen Momika,  Kur'an-ı Kerim'i yere atıp üzerine basarak ateşe vermişti.

Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr, dün, Stockholm'deki bir caminin önünde Kuranı Kerim’in yakılmasının ardından İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği önünde gösteri yapılması çağrısında bulunmuştu.

İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldıİsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldıDünya

IRAK BÜYÜKELÇİLİĞİ BASILDI

Sadr ayrıca İsveç ile bağların kesilmesi ve LGBTİ+ bayrağının yakılmasını isterken; bu çağrıların ardından Irak'ta göstericiler Bağdat'ta bulunan İsveç Büyükelçiliği'ni bastı.

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