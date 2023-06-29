140 milyon sterlin ödenmişti: İngiltere'de yargıdan sığınmacıların Ruanda'ya gönderilme planına engel

İngiltere'de Temyiz Mahkemesi, ülkeye gelen sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesi planının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

MUHAFAZAKAR PARTİ YÖNETİMİNDEN "TEKNELERİ DURDURMA" SÖZÜ

İngiliz hükümeti, geçen yıl Ruanda ile varılan anlaşma uyarınca, kendi kıyılarına gelen on binlerce sığınmacıyı 6 bin 400 km uzaklıktaki Doğu Afrika ülkesine göndermeyi planlıyordu. Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti yönetimi, sığınmacıların geldiği "tekneleri durdurma" sözü vermişti.

Geçen sene çoğunluğu Fransa üzerinden olmak üzere 45 binden fazla kişi Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye ulaşmış ancak çok sayıda kişi de bu yolculuk sırasında yaşamını yitirmişti. Planlanan ilk sınır dışı etme uçuşu geçen yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından alınan bir son dakika kararıyla engellenmişti.

AİHM'DEN İHTİYATİ TEDBİR KARARI

AİHM, İngiltere'deki yasal işlemler sonuçlanıncaya kadar herhangi bir sınır dışı işleminin yapılamayacağına dair ihtiyati tedbir koymuştu.

Londra'da bulunan Temyiz Mahkemesi'nin bugünkü kararını açıklayan üç kıdemli temyiz hakimi, oy çokluğuyla Ruanda'nın güvenli bir üçüncü ülke olarak değerlendirilemeyeceğine hükmedildiğini bildirdi.

Yargıç Ian Burnett, yaptığı açıklamada, "Ruanda'daki sığınma sistemindeki eksiklikler, gönderilen kişilerin zulüm veya diğer insanlık dışı muamelelerle karşılaşmaları ve kendi ülkelerine geri gönderilmeleri konularında gerçek bir risk olduğuna inanmak için önemli gerekçeler var" ifadelerini kullandı.

Hükümetin, karara Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'nde itiraz etmesi bekleniyor.

İNGİLTERE, RUANDA'YA 140 MİLYON STERLİN ÖDEDİ

Aralık ayında Londra mahkemesi sığınmacıların Ruanda’ya sınır dışı edilmesi kararının hukuka uygun olduğu ve BM Mülteci Sözleşmesine ve diğer uluslararası anlaşmalara aykırı olmadığına hükmetmişti.

İnsan hakları dernekleri bu karara itiraz ederek davayı temyize götürmüştü. İnsan hakları dernekleri, hükümetin kararını “ahlak dışı ve insanlık dışı” olarak nitelemişti.

İngiltere, Ruanda hükümetiyle yaptığı anlaşma gereği bu ülkeye 140 milyon sterlin ödedi.