Doğu Almanya'da her üç kişiden biri yeni 'führer' istiyor

Almanya'da aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif'in (AFD) Doğu Almanya'da güçlenmesi ile burada yaşayan halkın da radikalleştiği görülüyor.

AFD'NİN ADAYI İLK KEZ KAYMAKAMLIK KAZANDI

Almanya için Alternatif Partisi (AfD) geçtiğimiz günlerde ilk kez bir kaymakamlık seçimini kazandı. Robert Sesselmann, oyların yüzde 52,8'ini alarak Thüringen eyaletine bağlı Sonneberg'deki seçimleri kazandı ve ülkenin ilk aşırı sağcı kaymakamı oldu.

HALKIN 3'TE 1'İ YENİ BİR FÜHRER İSTİYOR

Leipzig Üniversitesi Else-Frenkel-Brunswik Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, Doğu Almanya'da son yıllardaki değişime odaklanıyor.

Araştırmaya göre Almanya’nın doğusunda yaşayan neredeyse her üç kişiden biri (yüzde 31,1) "Almanya'yı herkesin iyiliği için güçlü bir el ile yönetecek bir lider (führer) talebini" destekliyor.

Almancada "führer", Adolf Hitler'in 1933 sonrasında Alman İmparatorluğu'nu yönettiği dönemde kullandığı ve “lider” anlamına gelen unvan olarak kullanılıyor.

3 bin 546 Doğu Alman'ın katıldığı anketin bir başka sonucuna göre ise katılımcıların yüzde 51,2'si "Almanya'nın artık halk topluluğunu tek başına temsil eden güçlü bir partiye ihtiyacı olduğu" görüşünde.

"Halk topluluğu" kavramı, Hitler rejimi tarafından kullanıldığı için aşırı sağ ideolojiyle ilişkilendiriliyor.

'ALMANLAR DİĞER HALKLARDAN ÜSTÜNDÜR' DİYENLERİN ORANI ŞAŞIRTTI

Yüzde 30,7'lik bir kesim ise "ulusal çıkarlar açısından diktatörlük belirli koşullar altında daha iyi bir yönetim biçimi" görüşüne katılıyor.

Doğu Almanlar arasında ırkçı ve aşırı sağcı ideolojilerin yaygınlığını gösteren bir diğer sonuç ise, yüzde 31,6 ile her üç kişiden birinin "Almanlar doğaları gereği diğer halklardan daha üstündür" diye düşünmeleri. Bu arada ankete katılanların yüzde 20’si "Nasyonal Sosyalizm döneminde yapılanlar çok abartılıyor" ifadesine destek veriyor.

GÖÇMEN DÜŞMALIĞI DA ARTIYOR

Eski Doğu Almanya sınırlarında yaşayanların ülkedeki göçmenlerle ilgili düşünceleri de endişe verici bir içeriğe sahip. Katılımcıların yüzde 69,5'i "Göçmenler buraya sadece refah devletimizi sömürmek için geliyor" derken, yüzde 61,4'ü "Almanya’nın göçmenler tarafından tehlikeli derecede yabancılaştırıldığı" görüşüne katılıyor. Ankete göre, Doğu Almanların yüzde 47,4’lik bir oranı, "Müslümanların Almanya'ya göç etmelerinin yasaklanması gerektiğini" düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 57,8’i ise AfD’ye oy verebileceğini ifade ediyor.