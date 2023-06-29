İran'dan Mısır ve Fas'a normalleşme adımı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kurban Bayramı münasebetiyle İslam ülkelerinin Tahran'daki temsilcileriyle bir araya gelen Abdullahiyan, komşu ve Müslüman ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinin İran hükümetinin önceliği olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda, İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Abdullahiyan, "İran, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Müslüman kardeş ülke Fas dahil olmak üzere bölgedeki ve İslam dünyasındaki diğer ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesini ve normale dönmesini memnuniyetle karşılıyor." dedi.

İran Dışişleri Bakanı, "düşmanların İslam ülkelerini bölmek için kapsamlı planlar yaptığını ve bu bağlamda Sudan'daki kriz ve savaştan dolayı endişeli olduklarını" kaydetti.

İran ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 1979'da Kahire'nin İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'ye iltica hakkı tanıması ve İsrail ile Camp David Barış Anlaşması'nı imzalaması nedeniyle kopmuştu.

O tarihten bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler genellikle düşük düzeyde kalmıştı.

Fas yönetimi de 2018'de Lübnan'daki İran destekli Hizbullah örgütü ile "ayrılıkçı" Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin "Fas'ın güvenliğini tehdit ettiği" gerekçesiyle Tahran'daki elçiliğini kapatarak bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesmişti.

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart'ta 7 yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirme kararı almış ve karşılıklı büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA