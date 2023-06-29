Yunanistan’da seçimi kaybeden muhalefet lideri Çipras istifa etti: "Yeni bir döngü başlatmanın zamanı geldi"

Yunanistan'da geçen hafta yapılan seçimden beklenilenlerin altında oy alan sol görüşlü Syriza Partisi'nin lideri Alexis Çipras istifa kararı aldı. Çipras, "“Yeni bir döngü başlatmanın zamanı geldi. Olumsuz seçim sonucu bu döngünün başlangıcı olmalı ve olacak” dedi.

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Yunanistan’da seçimi kaybeden muhalefet lideri Çipras istifa etti: "Yeni bir döngü başlatmanın zamanı geldi"

Türkiye gibi bu yıl arka arkaya iki seçim yaşayan Yunanistan’da, yeni hükümetin kurulmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı…

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ÇİPRAS İSTİFA ETTİ

Geçen aylarda yapılan ilk seçimin ardından hükümet kurulamadığı için Pazar günü gerçekleşen seçimlerde beklentinin altında kalan sol tandanslı Syriza Partisi’nin lideri Alexis Çipras görevini bıraktığını açıkladı.

“SEÇİM SONUCU BU DÖNGÜNÜN BAŞLANGICI OLACAK”

“Yeni bir döngü başlatmanın zamanı geldi. Olumsuz seçim sonucu bu döngünün başlangıcı olmalı ve olacak” dedi. Çipras, parti içinde bir reform olması gerektiğini de vurguladı.

2009 yılından beri partisinin lideri olarak görev üstlenen Çipras, 2015-2019 yılları arasında Yunanistan’ın başbakanı olarak görev almıştı.

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NÂZIM HİKMET'Lİ VEDA

Çipras, halkın sorunlarını daha iyi anlayacak yeni bir SYRIZA’nın kurulması için elinden gelen bütün gayreti göstereceğini söylerken çok sevdiği Nâzım Hikmet’in “En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır” şiirindeki mısrasına atıfta bulundu.

Çipras, istifa kararını açıkladığı konuşmasında, henüz 34 yaşında iken yüzde 3,5 oy oranındaki radikal sol SYRIZA’yı 2015 yılında yüzde 36 oy oranına getirdiğini ve iflasın eşiğindeki ülkenin yönetimine geldiğini anımsattı.

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Yunanistan seçim 2023 muhalefet
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