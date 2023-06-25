Yunanistan seçimini yaptı: Kiryakos Miçotakis tek başına iktidar

GERÇEK GÜNDEM-DIŞ HABERLER

Yunanistan bugün ikinci kez sandık başına gitti. 21 Mayıs'taki seçim sonrası yarışı önde tamamlayan Yeni Demokrasi partisinin tek başına iktidar olamamasının ardından koalisyon fikri rafa kaldırılarak bir kez daha ülke seçime götürüldü.

Bugün sabah 9.00'da başlayan oy verme işlemleri saat 19.00'da son buldu. Sandık başına giden seçmenler 26 siyasi parti, 4 parti ittifakı ve 2 bağımsız aday arasında tercihlerini yaptı.

Ülkede seçmen kütüğüne kayıtlı 9 milyon 813 bin 595 seçmen bulunurken seçime katılım oranı ise bu kez daha da düştü.

Kesin sonuçlara göre yüzde 40,52 ile Miçotakis seçimi kazan Meclis'te 158 koltuğa sahip oldu. 21 Mayıs'taki seçimlerde Meclis'te 72 koltuk kazanan SYRIZA bugünkü sonuçlara göre yüzde 17,84 ile Meclis'e 47 milletvekili sokabildi. PASOK-KİNAL 33, KKE 20, Spartalılar 12, Eliniki Lisi 12, Niki 10, Plevsi Elefterias 8 koltuğa sahip oldu.

Yannis Varoufakis'in partisi Mera25 ise bu kez de yüzde 3'lük barajı aşamadı. Bir önceki seçimlerde barajı aşamayan Plevsi Elefterias ise yüzde 3,1 ile 8 milletvekilini Meclis'e sokabildi.

MİÇOTAKİS: YENİ DEMOKRASİ AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ MERKEZ SAĞ PARTİSİ

Partisinin Pire'deki genel merkezi önünde partililere seslenen Kiryakos Miçotakis, "Yunanistan ikinci kez mavi. Halk bize ilerleme ve sosyal uyum yolunda ilerlememiz için emir verdi. Yeni Demokrasi, hükümetken ilk kez yüzdelerini artırmayı başardı. On yıl önce başlayan bölünme ve zehirlilik döngüsünü nihayet kapattık. Ağır bir sorumluluk duygusu hissediyorum. Bugün kutlayacağız, yarın sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Yeni Demokrasi Avrupa'nın en güçlü merkez sağ partisidir" dedi.

ÇİPRAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Eski Başbakan ve ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras seçim sonuçlarının ardından açıklama yaptı. Çipras, üç aşırı sağ partinin Meclis'e girmesinden Yeni Demokrasi partisini sorumlu tuttu. Bu seçimde başarısız olduklarını söyleyen Çipras, "Sonuç bizim açımızdan olumsuz, ciddi bir seçim yenilgisi yaşadık. Seçim sonucu esas olarak toplum ve demokrasi açısından olumsuzdur. Üç aşırı sağ partinin varlığı olumsuz bir gelişme. ND liderliği bu gelişmeden sorumludur" dedi.

Çipras, partisinden çıkacak karara uyacağını da söyleyerek "SYRIZA, halk oylamasıyla kendisine verilen sorumlulukları üstleniyor. Parti üyelerinden hepimizi değerlendirmesi istenecek. Bu yeniden yapılanma sürecinde parti üyelerinin kararına ilk benim uyacağımı söylemeye gerek yok" diye konuştu.

MİÇOTAKİS'TEN İLK AÇIKLAMA

Açık ara farkla zafer kazanan Kiryakos Miçotakis yaptığı ilk açıklamada "Vatani görevime sadık kalacağım ve kibirli davranışlara müsamaha göstermeyeceğim. Tüm Yunanlıların başbakanı olacağım" dedi.

Miçotakis şöyle devam etti:

Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum, daha geniş onaylar arıyorum. Büyük reformlar hızla devam edecek. 20 yıl önce siyasete ilk adımımı attığımda bu kadar güçlü bir yetkiye sahip olacağımı beklemiyordum. Çok çalıştım ama ortaklarım ve ailem olmadan başaramazdım. Galibiyetimizin tadını bir süre daha çıkaracağız ama yarından itibaren kolları sıvayacağız. Büyük onur için teşekkürler, yarın herkes için daha iyi bir gün doğacak."

BAKANLIKLAR İÇİN KONUŞULAN İSİMLER

Yunanistan'ın olası hükümeti için ise listedeki olası isimler de konuşulmaya başlandı. Kulislerde yer alan bilgilere göre isimler şöyle:

Devlet Bakanlığı'na Makis Voridis, Dışişleri Bakanlığı'na Yorgos Yerapetritis, Savunma Bakanlığı'na Nikos Dendias, Maliye Bakanlığı'na Kostis Hatzidakis, İçişleri Bakanlığı'na Niki Kerameos, Sağlık Bakanlığı'na Mihalis Hrisohidis, Vatandaşı Koruma Bakanlığı Miltiadis Varviçiotis, Çocuk Bakanlığı Kiryakos Pierakakis, İşçi Bakanlığı Antonis Yeorgiadis, Altyapı Bakanlığı Hristos Staikouras, Dijital Yönetişim Bakanlığı Dimitris Papastergiou, Denizcilik Bakanı Notis Mitarakis, Çevre Bakanı Theodoros Skylakakis Aile Bakanı Sofia Zaharakis, Kültür Bakanı Lina Mendoni, Turizm Bakanı Olga Kefalogianni, Kırsal Kalkınma Bakanı Lefteris Avgenakis, Kalkınma Bakanı Kostas Skrekas, Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, Göç Bakanı: Dimitris Kairidis veya Takis Theodorikakos, Adalet Bakanı Yorgos Floridis veya Anna Michel Asimakopoulou, Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis.

VAROUFAKİS: ASILI BU GECE SOLUN YASIDIR

Mera25'in Genel Sekreteri Yannis Varoufakis, sonuçların ardından yaptığı ilk açıklamada eleştirilerini sol'a yöneltti. Varoufakis, "MeRA25'in Meclis'e girmemesi en küçüğü. Önemli olan bu gece Sol'un yasıdır, çünkü faciaya karşı on yıllık direnişi ilerici bir cepheye dönüştüremedik ve aynı zamanda öfkenin aşırı sağ bir akıma dönüşmesini engelleyemedik" dedi.

Varoufakis şöyle devam etti:

"İttifakımızın halkına ve özellikle bize destek olanlara teşekkür ediyorum. Güveninizi onurlandıracağız. Çoğulcu, ekolojik, birleştirici, özverili solun yeniden yapılanması için yarın sabahtan itibaren yorulmadan çalışmaya başlayacağız Halkımızın Meclis'te böyle bir sola hiç bu kadar ihtiyacı olmamıştı. Ve böyle bir Sol, Parlamento tarafından hiçbir zaman bu kadar özlenmeyecekti."

SON ÇIKIŞ ANKETİNDE MİÇOTAKİS YİNE AÇIK ARA ÖNDE

Saat 19.55 itibariyle yayınlanan son çıkış anketine göre, Kiryakos Miçotakis partisi yüzde 39-42, Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA yüzde 16,3-19,3 oranında oy alması bekleniyor. Oy oranlarını arttıran PASOK-KINAL'in ise yüzde 11,2-13,2 oranında oy alması bekleniyor. KKE ise yüzde 6.5-8,5 oranında dördüncü sırada yer alırken Eski Altın Şafak Milletvekili İlias Kasidiaris'in desteklediğini açıkladığı Spartalılar Partisi ise yüzde 4-6 oy oranıyla meclise girebilecek.

Altın Şafak Yunan yargısı tarafından suç örgütü kabul edilmiş, Kasidiaris de bu davadan hüküm giymişti.

İLK ÇIKIŞ ANKETİNE GÖRE MİÇOTAKİS ÖNDE

İlk çıkış anketine göre, sandıkların yüzde 80'i açıldı. İlk sonuçlara göre 9 partinin Meclis'e girdiği öğrenildi. İlk sonuçlar Kiryakos Miçotakis'in genel başkanı olduğu Yeni Demokrasi Partisinin önde olduğunu gösteriyor. İlk sonuçlara göre Yeni Demokrasi yüzde 40-44 arasında bir oy oranıyla seçimi kazanmas bekleniyor. Aleksis Çipras'ın lideri olduğu SYRIZA'nın ise yüzde 16,1-19,1 arasında bir oy oranı alması bekleniyor.

Öte yandan ana muhalefetteki SYRIZA'nın yerini PASOK-KINAL ittifakına bırakabileceği de görüşler arasında. PASOK geçmiş yıllara göre 21 Mayıs'taki seçimde oy oranını artırarak Meclis'te 41 koltuğa sahip olmuştu.