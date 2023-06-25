Dağda kaybolan İngiliz oyuncu Julian Sands'in cesedi bulundu

ABD'nin California eyaletinde Mount Baldy dağlık bölgesinde insan kalıntıları bulundu. İngiliz oyuncu Julian Sands, ocak ayında bu gölgeye yakın dağlık bir noktada tek başına yürüyüş yaparken kaybolmuştu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, bölgede yürüyüş yaparken cesedi bulan kişiler, 24 Haziran Cumartesi günü yerel saatle 10.00 sıralarında durumu yerel yetkililere ihbar etti. San Bernardino County Şerif Ofisi, olaya ilişkin açıklamasında, dağlık bölgede bulunan insan kalıntılarının, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildiğini duyurdu.

13 OCAK 2023'TEN BU YANA KAYIP

Oyuncu Julian Sands, California'daki San Gabriels Dağları'nın Baldy Bowl bölgesinde 13 Ocak 2023 tarihinde tek başına yürüyüşe çıkmıştı. Los Angeles'ın yaklaşık 80 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bölgede yürüyüşe çıkan aktörden daha sonra haber alınamamış, bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı. Fakat bölgede çığ tehlikesi olduğu gerekçesiyle karada arama yapan ekipler bir gün sonra bölgeden çekilmişti.

"A Room With A View" "24" ve "Smallville" gibi popüler film ve TV dizilerindeki rolleriyle tanınan Sands, 2020 yılından beri Los Angeles'ta yaşıyordu. Aktör en son, başrollerini başrollerini Jack Lowden ve Peter Capaldi'nin paylaştığı 2021 yapımı "Benediction" dramasında izleyiciyle buluşmuştu.